دومينيكالي: وجود ثلاثة سباقات لن يؤثّر على مكانة الفورمولا واحد في السوق الأمريكي

أعلنت الفورمولا واحد في وقت سابق من هذا الأسبوع عودتها إلى لاس فيغاس في 2023، حيث ستُقيم جائزة كبرى جديدة على حلبة شوارع بطول 3.8 ميل حول سلسلة الكازينوهات الأيقونية.

ووقعت لاس فيغاس صفقة مبدئية لثلاثة أعوام لاستضافة جائزة كبرى تُقام مساء يوم السبت، لتنضمّ إلى الحدثين الحاليين في ميامي وأوستن على روزنامة البطولة.

ويعني هذا أن الولايات المتحدة ستستضيف سباقات أكثر من أيّة دولة أخرى في العام القادم، مع ثلاثة أحداث جميعها ضمن مناطق زمنية مختلفة.

كما تعني انطلاقة السباق في العاشرة مساء السبت في لاس فيغاس أن الحدث جديد سيضرب موعدًا مع جمهور وقت الذروة على الساحل الغربي للولايات المتحدة، وسيكون جمهور أوروبا على موعد معه في الصباح الباكر من يوم الأحد.

وأوضح دومينيكالي أنه لا توجد مخاوف لدى البطولة من أنّ إضافة سباق ثالث ستؤدي إلى تراجع مكانة الفورمولا واحد في السوق الأمريكي، إذ يرى بأن كل سباق سيجذب نوعية مختلفة بعض الشيء من الجمهور.

فقال: "لا مخاوف على مكانة ووضع البطولة، سيمثّل ذلك قيمة مضافة للجميع، كوننا نُصيب الأهداف المختلفة فيما يتعلق بالموقع والتركيبة السكانية".

وأضاف: "جمال نموّ رياضتنا في هذا البلد هو أننا نصل إلى الكثير من الفئات العمرية الصغيرة الذين يبدؤون رحلتهم المثيرة مع رياضتنا".

وتابع: "لقد رأينا بأعيننا كيف أنهم صغار للغاية (سائقون صغار) ولديهم الإمكانية للمشاركة عبر قنوات التواصل الاجتماعي والترويج لرياضتنا. من خلالهم، أعتقد بأنه سيكون هنالك جسر تواصل لتطوير الرياضة في الوجهة الصحيحة مع الأفكار الصائبة".

من جهته، يرى غريغ مافي الرئيس التنفيذي لليبرتي ميديا المالكة للبطولة أن السباقات الثلاثة في الولايات المتحدة ستُكمل بعضها البعض، وستجذب كذلك متابعة عالمية كبيرة.

فقال: "أحد الأمور المميزة في الفورمولا واحد هو أنها رياضة ذات طبيعة عالمية. الجمهور الذي سيأتي في ميامي سيكون من أنحاء العالم، وكذلك بالفعل الذي يحضر السباق في أوستن. أنا واثق تمامًا بأن الجمهور الذي سنراه في لاس فيغاس سيكون عالميًا، وليس فقط جمهور الولايات المتحدة".