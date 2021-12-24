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فورمولا 1 أخبار

دومينيكالي واثق من اختفاء الأفضلية بين فرق الفورمولا واحد في 2022

يرى ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد أن أية أفضلية تمتلكها فرق الصدارة، ستتبخر بسرعة كبيرة العام المقبل.

دومينيكالي واثق من اختفاء الأفضلية بين فرق الفورمولا واحد في 2022

تعمل فرق الفورمولا واحد حالياً على تصاميم سياراتها الجديدة وفق القوانين الثورية التي تم اعتمادها لموسم 2022 في الفورمولا واحد.

وبعد موسم تنافسي جداً في 2021، بدأت المخاوف تتبلور حيال إمكانية انحصار المنافسة بين الفرق الكبيرة.

ولم تنفِ البطولة إمكانية تصدر فريق أو فريقين للمنافسة في المراحل الأولى للموسم.

لكن دومينيكالي لا يشكّ بأنّ الفرق ستجد طريقها مع القوانين الجديدة، وأية أفضلية مبكرة ستختفي بسرعة مع مرور الموسم.

وضمن مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال: "من الواضح أنه وفيما يتعلق بالموسم الجديد والقوانين الجديدة مع سقف النفقات، فإن الفارق بين السيارات قد يكون في البداية كبيراً".

وتابع: "لكنني واثق تماماً من أن القيود مع القوانين الجديدة تعني أن الفوارق تلك ستختفي بسرعة كبيرة".

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وتتفق فيراري مع رأي دومينيكالي حيال تغير ساحة المنافسة بسرعة، وذلك بحسب قدرة كل فريق على التأقلم والتطور بشكل سريع.

حيث قال ماتيا بينوتو مدير الفريق: "قد يكون هناك فارق في بداية الموسم بين الفرق، نظراً لطريقة كل منها بالتعامل مع القوانين الجديدة".

وتابع: "من المهم أن نفهم نقاط الضعف ونحسّنها بسرعة. إن سرعة ردّ الفعل قد تكون المفتاح الأساسي وراء النجاح".

وأردف: "لا يمكننا أن نكون واثقين حيال تنافسية السيارة منذ البداية، لأنك لا تعلم ما الذي قد يحصل في ظل هذا التغير الكبير للقوانين. لكن الأمر يتعلق بالقدرة على تحديد مكامن الضعف وحلها".

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ويرى دومينيكالي أنّ المتغيرات الكثيرة في الموسم المقبل قد يكون لها تأثيرات سلبية وإيجابية، لكنها قد تُبرز مواهب السائقين وتلقي الضوء عليها.

فقال: "تم تصميم القوانين الجديدة بهدف التركيز على إظهار مهارات السائقين من دون التأثر بالعوامل الانسيابية (الهواء المتسخ) أو تآكل الإطارات".

واختتم: "الهدف هو تقديم منافسات بين السائقين من دون وجود أية عوائق من قبل السيارات".

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