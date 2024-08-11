دومينيكالي: هناك أمرٌ واحد يجب أن يتغيّر

ضمن حواره الحصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" تطرّق ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا 1 إلى العديد من الجوانب لتحسين البطولة.

وإلى جوانب مختلف المسائل التقنيّة والرياضيّة، حدّد دومينيكالي جانبًا رئيسيًا ألا وهو وزن السيارات الذي مع تقدّم الأعوام، حيث أصبح يبلغ حوالي 800 كلغ باعتبار السائق الآن.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّ ما سيكون مطروحًا على الطاولة على الدوام في المستقبل هو وزن وقياسات السيارات، لأنّنا لا يجب أن ننسى من أين بدأت مقاربة سيارات الفورمولا".

وأضاف: "نحن الآن في وضعٍ أصبحت فيه السيارات كبيرة جدًا، وثقيلة للغاية، وربّما يُمكننا أن نُقرّر في المستقبل – مع هذا التطوير الجديد – العودة إلى سيارات أخفّ وزنًا".

وأكمل: "لكنّني سأقول: من المبكّر جدًا التباحث في ذلك الآن. سنرى أوّلًا كيف يُمكننا التحضير لنكون جاهزين حقًا للقوانين التقنيّة الصحيحة، وكذلك القوانين الرياضيّة لموسم 2026، ومن ثمّ سنتباحث في الوقت المناسب".

وكانت رحلة السعي وراء سيارات أخف ضمن أهداف قوانين 2026 في البداية، لكنّ تلك الجهود لم تبلغ المستوى المنشود.

ويعود جزء من المشكلة إلى تقدّم مستويات السلامة، كون السيارات أصبحت أكثر صلابة مع مرّ الأعوام، بالإضافة إلى وزن الطوق وملحقاته، وهو ما تنتج عنه زيادة كبيرة في الوزن.

لكنّ أحد العوامل الأخرى يتمثّل في وحدات الطاقة الحاليّة الثقيلة، وخاصة البطاريات.

لذا في حال أرادت الفورمولا 1 خفض وزن السيارات على المدى البعيد، فمن الممكن الابتعاد عن الأنظمة الهجينة الثقيلة والسعي نحو وجهة جديدة، سواءً كان ذلك الانتقال إلى الهيدروجين أو حتّى العودة إلى محرّكات "في8" التقليديّة.

ويملك دومينيكالي بعض الأفكار المثيرة للاهتمام في هذا الشأن، حيث قال: "لا أعتقد بأنّ الهيدروجين نفسه سيكون حلًا متوسّط الأمد للفورمولا 1، وذلك للعديد من الأسباب، منها التكنولوجيا، والتكاليف والسلامة".

وأضاف: "لكنّني أعتقد بأنّ الطريق الأفضل لتطوير مسألة خفض الوزن سيكون إمّا عبر البقاء مع هذا المفهوم التصميم مع اعتماد خطوات لتخفيف الوزن. أو في حال قدّم الوقود المستدام الأداء المناسب بعدم التسبّب في أيّ انبعاثات وسرنا في طريق الاستدامة بالشكل الصحيح، فربّما لن نكون بحاجة حينها إلى تطويرات المحرّك المعقّدة والباهظة".

وأكمل: "لذا ربّما قد نُفكّر بالعودة إلى المحرّكات الأخفّ وزنًا وذات الصوت الأفضل. أعتقد بأنّ هذا الموضوع سيُطرح بالتأكيد بعد ثلاثة أعوامٍ من التقديم. لذا سنحتاج للتفكير في الوجهة المقبلة في وسط الرحلة المقبلة وسنرى كيف سيتطوّر الوضع".