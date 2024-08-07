دومينيكالي: موسم 2024 قدّم الإثارة والدراما مثلما توقّعت

في حين أنّه كانت هناك الكثير من الأقاويل في مارس الماضي بأنّ ماكس فيرستابن سيفوز بجميع سباقات هذا العام بعد سيطرته في البحرين، تبيّن أنّ الوضع مختلفٌ بالكامل لاحقًا.

في الحقيقة، ومع وجود سبعة فائزين مختلفين في النصف الأوّل من الموسم، وهو أمرٌ لم يحدث منذ البداية الجنونيّة لموسم 2012، فإنّ المسرح جاهزٌ لمعركة واسعة عل الانتصارات، وبطولة الصانعين على الأقلّ، بعد العطلة الصيفيّة.

لم ينضمّ دومينيكالي مطلقًا إلى المتشائمين في بداية العام، حيث بدا مقتنعًا على الدوام بأنّ توليفة سقف النفقات وقيود الاختبارات الانسيابيّة ستُؤتي أكلها على صعيد ضمان تقارب الفرق في النهاية.

ودائمًا ما كان الإيطالي منفتحًا على الأمور، إذ كان يعي أنّ ما يُنظر إليه اليوم على أنّه الأنسب قد لا يكون كذلك في الغد. لذا كما لم تُخلّد سيطرة فيرستابن منذ البداية، فإنّ مستقبل الفورمولا 1 طويل الأمد يجب أن يُنظر إليه على أنّه مسألة دائمة التطوّر.

وبحديثه في حوارٍ واسع مطوّلٍ مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" للخوض في حالة الفورمولا 1، قال دومينيكالي أنّه يعتقد بأنّ هناك فرصة رائعة الآن لمواصلة سباقات الجائزة الكبرى ركوب موجة الشعبيّة التي انطلقت على إثر استحواذ ليبرتي ميديا على البطولة.

وقال الإيطالي حول إيمانه بأنّ موسم 2024 لن يكون بمثابة سيطرة أحاديّة الجانب: "أنا مسرورٌ جدًا بأنّ ما قلته في بداية العام هو ما يحدث الآن بالضبط، عندما كان الجميع يعتقد بأنّ ما أقوله كان لأغراض سياسيّة".

وأضاف: "سيستمرّ ذلك بالتأكيد حتى نهاية 2025. هذا المكوّن من الأحداث الرياضيّة، والدراما الرياضيّة موجودٌ بالتأكيد".

وتأتي تلك الإشارة إلى موسم 2025 لتكون مثيرة، لأنّه في ظلّ كلّ الحماس حول المعارك الحاليّة على المسار، فإنّ هناك سحابة سوداء تلوح في الأفق بشأن الجوانب السلبيّة لقوانين 2026 الجديدة.

إذ أشار الكثيرون في البادوك مرارًا إلى أنّ أفضل طريقة لتقارب الفرق تتمثّل في بقاء القوانين مستقرّة. بينما يتفجّر كلّ شيء ويتباعد الجميع عبر تغيير القوانين.

وكما سبق لأدريان نيوي أسطورة التصميم في الفورمولا 1 أن قال هذا العام: "حالما يبدأ كلّ شيء بالتقارب، وتبدأ الجماهير بالحصول على ما تريده، فإنّنا نُقدم على تغيير أكبر حجمًا أصلًا – ذلك لأنّ هذه المرّة الأولى التي أذكر فيها أنّنا نُغيّر وحدة طاقة جديدة وهيكلًا في ذات الوقت".

وأردف: "لذا فإنّ فرصة تباعد الفرق كثيرًا ستكون كبيرة".

ولا يتجاهل دومينيكالي تلك المخاوف المتنامية من أنّ موسم 2026 قد يُدمّر كلّ التقارب الحالي. لكنّه يعتقد بأنّه من المهمّ إدراك الأغراض وراء قرار اعتماد تلك التغييرات.

وقال: "دائمًا ما تكون هناك أسبابٌ وراء التغييرات التي نعتمدها. أوّلًا لأنّنا نحتاج لأن نكون متقدّمين عمّا نقوم به. تعلّقت قوانين 2026 التقنيّة – في لحظة اتّخاذ القرار بشأنها – بحاجة المصنّعين لدخول الفورمولا 1، وبتكنولوجيا مختلفة بحاجة للاستخدام. أعتقد بأنّ ذلك جوهري وحاسم جدًا".

وأكمل: "كما أنّ لدينا حقيقة استخدامنا الآن للوقود المستدام في مركز هذا المشروع التقني، وهو ما سيُسرّع عمليّة التأكّد من أنّ التكنولوجيا الجديدة ستكون متاحة لعالم السيارات العاديّة بشكل أسرع. سيُساهم ذلك في خفض أسعار الوقود ما سيكون مفيدًا للأسواق حول العالم. أنا مقتنعٌ بذلك".

واختتم بالقول: "أسعار الوقود المستدام الآن عالية جدًا، لكنّ الفورمولا 1 دائمًا ما كانت جيّدة على صعيد تسريع العمليّة والمساعدة في سير التكنولوجيا نحو الوجهة الصحيحة. ذلك ما أنا متحمّسٌ من أجل، وأنا متأكّدٌ من أنّ الجميع سيعمل نحو تلك الوجهة".