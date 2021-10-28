نُشرت نتائج الاستبيان العالمي لمتابعي الفورمولا واحد الذي أجرته شبكة موتورسبورت بالتعاون مع البطولة ونيلسن سبورتس قبيل جائزة الولايات المتّحدة الكبرى بعد مشاركة أكثر من 167 ألف مشجّع من 187 دولة حول العالم.

واختير ماكس فيرشتابن كالسائق الأكثر شعبيّة في الفورمولا واحد من قبل 14.4 بالمئة، لكنّ نوريس سائق مكلارين تمكّن من الحلول ثانيًا أمام مواطنه والفائز باستبيان 2017 هاميلتون.

ومثّل هاميلتون السائق الأكثر ظهورًا والشخصيّة العامة البارزة في معظم مسيرته، حيث يُعتبر نجمًا أكثر من نظرائه في البطولة.

لكنّه خسر بنسبة 1.9 بالمئة لصالح فيرشتابن بالرغم من حفاظه على مرتبته الأولى بين المشجّعين في المملكة المتّحدة التي تفوّق فيها بشكلٍ طفيف على نوريس.

وعندما سُئل إن كان متفاجئًا من رؤية هاميلتون خارج الصدارة، أجاب دومينيكالي: "أجل بشكلٍ ما".

وأضاف: "لكن على الجانب الآخر فلو نظرنا إلى ديموغرافيّة المصوّتين، فأعتقد بأنّنا سندرك حينها سبب تمتّع لاندو بشعبية رائعة من ذلك المنظور".

وأردف: "يتعلّق الأمر أكثر بحقيقة مقاربته معهم بطريقة جديدة، يكون قريبًا أكثر من الناس الذين يُتابعونه. تلك نظرتي الشخصيّة".

وكان نوريس قد حلّ ثانيًا في تصويت السائقين وساعد مكلارين على الفوز بتصويت الفرق، وقال بأنّه كان سعيدًا بالتحلي بتأثير إيجابي على المشجّعين اليافعين من خلال حضوره القويّ على منصّات التواصل الاجتماعيّ وأنشطته مثل بثّ الألعاب.

وقال دومينيكالي أنّه في حين أنّ هناك "فارقًا طفيفًا للغاية" بين سائقي القمّة، فإنّه متشجّعٌ باهتمام الأجيال الشابة بالفورمولا واحد.

وقال في هذا الصدد: "لا أريد تضخيم ذلك، لكن بالتأكيد هذه علامة على عدم وجود مشكلة مع السائقين للمستقبل، مثلما قلت دائمًا".

وأضاف: "لدينا مجموعة سائقين يافعين مدهشة، وهم موهوبون للغاية وسائقون جيّدون جدًا ويمثّلون قيمة للفورمولا واحد".

وأظهر الاستبيان وجود ارتفاعٍ في المشجّعين اليافعين في الفورمولا واحد كون معدّل أعمار المشاركين تقلّص بأربعة أعوام من 36 إلى 32.

ويتفق دومينيكالي على أنّ سلسلة نتفلكس "قد للنجاة" لعبت دورًا كبيرًا في جلب مشجّعين جدد إلى الفورمولا واحد منذ التصويت السابق في 2017.

وقال حيال ذلك: "بالتأكيد لعبت سلسلة قد للنجاة دورًا كبيرًا، بالأساس مع أولئك الذين لم يكونوا من مشجّعي الفورمولا واحد سابقًا".

وأكمل: "شاهدوا سردًا مختلفًا للرياضة. كان لها تأثيرٌ إيجابي بالتأكيد".