دومينيكالي: متابعو الفورمولا واحد الجدد لا يهتمون لهيمنة ريد بُل
شدد ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد على أن اهتمام المتابعين الجدد للبطولة لا يتأثر سلباً بهيمنة ريد بُل على أولى مراحل موسم 2023 الجاري.
أوضح الإيطالي كذلك أنه من المبكر جداً الحكم على كيفية سير الموسم، حيث يتوقع رؤية منافسة قوية "ومفاجآت رائعة" قبل أن ينتهي الموسم.
وأشار بعض المراقبين إلى أن المتابعين الذين بدؤوا الاهتمام بالرياضة في حقبة برنامج نتفلكس "قُد للنجاة" قد لا يستمتعون برؤية فريق واحد يهيمن على المنافسات.
لكن دومينيكالي لا يرى بأن ذلك سيكون مخيباً على المدى الطويل للمتابعين الذين يهتمون بالبطولة.
فقال: "بداية، في حال كان أحد الفرق أسرع من الآخرين، تهانينا، قاموا بعمل أفضل من الآخرين".
وأكمل: "أما واجب ’فيا’ والمشرعين هو ضمان التحقق من مطابقة السيارات للقوانين".
وأردف: "لو نظرنا إلى الآخرين، لوجدنا أن الفرق الأخرى متقاربة جداً، جداً، جداً. أنا واثق تماماً بأنه ومع سقف النفقات، فإن الوضع سيتطور نحو منافسات أفضل".
وتابع: "بالمقابل، هناك أمر واحد من الممتع مشاهدته ضمن الأسواق الجديدة، حيث يأتي الجمهور الجديد، فإن هذا (هيمنة سيارة واحدة) ليس عاملاً هاماً حقاً".
واسترسل: "لنقل: بالنسبة للمتابعين المخضرمين حين يرون سيارة مهيمنة فإن ذلك يخلق نوعاً من قلة الاهتمام. أما بالنسبة للأسواق الجديدة، فإن ذلك ليس بالأمر المهم حقاً بالنسبة إلى المتابعين الجدد".
واستكمل: "في الأسواق الجديدة، فإن هذا ليس بالعامل المؤثر سلباً كما يعتقد البعض".
وأشار دومينيكالي إلى أنّه سيأتي وقت تتغير فيه مراكز المنافسة، مشيراً إلى سقف النفقات وعقوبة ريد بُل كعوامل أساسية في ذلك.
فقال: "علينا الانتظار لنرى تأثير العقوبة في نفق الهواء. الموسم طويل جداً وأعتقد أن هناك مفاجآت بانتظارنا".
وهذا ما يتفق معه غريغ مافي المدير التنفيذي لدى ليبرتي ميديا، الذي أشار إلى أن الموسم ما يزال طويلاً والفرق المنافسة ستلحق ببعضها البعض في النهاية.
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