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دومينيكالي: لم يكن هنالك ضغط تجاري لبدء سباق جائزة بلجيكا الكبرى

نفى ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد أنّه كانت هنالك اعتبارات تجارية خلف القرار الذي ضمن اعتبار جائزة بلجيكا الكبرى سباقًا رسميًا.

دومينيكالي: لم يكن هنالك ضغط تجاري لبدء سباق جائزة بلجيكا الكبرى

بعد فترة تأخير طويلة بسبب الأمطار، انطلق السباق في النهاية خلف سيارة الأمان، لكن سرعان ما تمّ إيقافه بعد ثلاث لفات فقط. وكان ذلك كافيًا لضمان منح نصف النقاط إلى العشرة الأوائل.

وقد أشار بعض المتابعين إلى أنّ الفورمولا واحد رغبت بأن يبدأ السباق رسميًا من أجل ضمان إتمام الاتفاق التجاري مع مروّج سبا، وعليه دفع الرسوم كاملة للبطولة.

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مع ذلك، وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عمّا إذا كان عدم بدء السباق ليؤثر على الاتفاق التجاري، نفى دومينيكالي بأن يكون ذلك هو الوضع.

فقال: "لا، لا، إنه أمر غير صحيح تمامًا، لا سيّما عندما سمعت بأن هنالك بعض النقاشات حول الجوانب التجارية، كوننا عندما نتحدث عن التسابق، فهنالك مسؤولية، وتلك عملية واضحة، وتلك الأمور ليست مرتبطة على الإطلاق".

وحين سُئِل إذا ما كانت الفورمولا واحد لتحصل على كامل رسومها من دون سباق، قال دومينيكالي: "بكل تأكيد. لهذا قلت بأنّه من الخطأ اعتبار ما حدث أمرًا مرتبطًا بالتأثير التجاري".

في المقابل، أبدى دومينيكالي دعمه الكامل للقرارات التي اتّخذها مايكل ماسي مدير السباقات عبر انتظار نافذة مناسبة ضمن تلك الأجواء ومن ثمّ إيقاف السباق مباشرة بعد أن انطلق رسميًا.

فقال: "إنه أمر مؤسف بالنسبة للمشجعين بالطبّع، كون الجميع يرغبون بمشاهدة سباق، سباق فعليّ. لكنني أعتقد بأن القرارات المتخذة من مراقبي السباق كانت صحيحة تمامًا".

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وعند سؤاله إذا ما كانت لديه رسالة إلى المشجّعين الذين دفعوا تذاكر لقاء حضور السباق، قال دومينيكالي: "الرسالة واضحة، وهي أننا للأسف ليست لنا سيطرة على الوقت. لفّتان أو من دون لفات. ولكن علينا وضع سلامة الجميع في الاعتبار، وهذا أمر مهم للغاية. وأؤكّد أن أول من شعر بخيبة الأمل هو أنا، كوني أحب السباقات، ولكن هنالك دومًا ظروف لا يمكنك السيطرة عليها".

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