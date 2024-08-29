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دومينيكالي: لقد أخبرتكم بأن معركة البطولة ستصبح أكثر إثارة

أبدى ستيفانو دومينيكالي سعادته باحتدام المنافسة ضمن معركة البطولة مع إغلاق الفرق للفارق مع ريد بُل.

لاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

لاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

كان واضحًا مع بداية موسم 2024 من بطولة العالم للفورمولا 1 بأن ماكس فيرستابن وفريقه ريد بُل سيواصلان الهيمنة على مقاليد البطولة بعد موسم 2023 الاستثنائي.

مع ذلك، وفي ظل ثبات القوانين، وعدم قدرة ريد بُل على استخلاص المزيد من الأداء إلى جانب مواجهتها لبعض المشاكل، علاوة على مزيد من الفهم للقوانين من قبل الفرق الأخرى مثل مكلارين، مرسيدس وفيراري، فقد تقاربت المنافسة على نحو كبير.

وتحديدًا من قبل مكلارين التي باتت تملك الآن السيارة الأسرع في البطولة وتمكنت من تقليص الفارق ضمن بطولة الصانعين إلى 30 نقطة فقط خلف ريد بُل المتصدرة.

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وضمن معرض حديثه مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، تحدث ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 عن وضع البطولة الحالي قائلًا: "بعد السباقات القليلة الأولى من هذا الموسم، اعتقد كثيرون بأن ريد بُل ستهيمن على البطولة من جديد".

وأضاف: "لكنني أخبرتهم بأن ينتظروا لوقت أطول بعض الشيء، لأنه كان من المبكر للغاية توقع أي شيء".

وتابع: "هل كنت أقامر بهذا التوقع؟ لا، في الواقع، إذ أن لديّ خبرة كافية في هذه الرياضة لأعرف أنه كان من المبكر تحديد الترتيب الهجومي في البطولة".

وأكمل: "بالطبع قدم ماكس بعض التأديات الاستثنائية في بداية الموسم ولم يرتكب الأخطاء واستخلص الأداء الأقصى من السيارة. لكن بطولة الصانعين مفتوحة على مصراعيها، وحتى فيراري ومرسيدس ما تزالان لديهما الفرصة للمنافسة".

وعند سؤاله عن موسم 2025، قال دومينيكالي: "بالنظر إلى الترتيب الهجومي للحالي في البطولة، فيبدو بأنه سيكون موسمًا مثيرًا للغاية للاهتمام".

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