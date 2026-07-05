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استعادة أحد سباقي البحرين أو السعودية ستُحسم قبل العطلة الصيفية

أعلن ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 أنهم يأملون في إعادة أحد سباقي البحرين والسعودية، اللذين ألغيا في أبريل بسبب الصراعات في المنطقة، إلى روزنامة موسم 2026.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد

ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد

الصورة من قبل: كلايف ماسون صور جيتي

خلال حديثه في جائزة بريطانيا الكبرى، أوضح ستيفانو دومينيكالي أنهم يرغبون بشكل خاص في إدراج سباق البحرين بين جولتي أذربيجان وسنغافورة في أكتوبر.

حيث قال: "نريد إعادة السباقين الملغيين إلى الروزنامة. وإذا تمكنا من إيجاد موعد مناسب، فسنعلن ذلك في الوقت المناسب وتحت الظروف المناسبة".

وأضاف: "هذا هو أملنا الأكبر بالفعل. وإذا سمحت جميع الظروف بذلك، فسنبدأ في تنفيذ خطتنا. وإذا كانت لدينا فرصة، فلماذا لا نستغلها؟".

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وتابع: "ومع ذلك، إذا أردنا إعادة تنظيم أحد السباقين الملغيين، فعلينا اتخاذ هذا القرار بالتأكيد قبل العطلة الصيفية".

هذا وشدد دومينيكالي على أنهم يريدون أيضًا إقامة سباقي قطر وأبوظبي في نهاية الموسم كما هو مخطط لهما، مؤكدًا أن عودة سباق البحرين ستشكل رسالة قوية في هذا السياق.

فقال: "مهمتنا هي إقامة الروزنامة بالكامل كما هو مخطط لها. نحن نراقب الوضع في المنطقة عن كثب. إن إقامة هذه السباقات ستبعث برسالة قوية وإيجابية للغاية إلى العالم، سواء على الصعيد الرياضي أو السياسي".

واختتم: "إذا تمكنا من اتخاذ هذه الخطوة، فسنتمكن من إظهار للعالم أجمع أن فترة الأزمة أصبحت خلفنا الآن".

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لويس هاميلتون، فيراري، لاندو نوريس، ماكلارين

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جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق القصير
لاندو نوريس، ماكلارين، ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ، جورج راسل، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق القصير
لاندو نوريس، ماكلارين، ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق القصير
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جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- السباق القصير
لاندو نوريس، ماكلارين، ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ، جورج راسل، مرسيدس

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