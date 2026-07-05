خلال حديثه في جائزة بريطانيا الكبرى، أوضح ستيفانو دومينيكالي أنهم يرغبون بشكل خاص في إدراج سباق البحرين بين جولتي أذربيجان وسنغافورة في أكتوبر.

حيث قال: "نريد إعادة السباقين الملغيين إلى الروزنامة. وإذا تمكنا من إيجاد موعد مناسب، فسنعلن ذلك في الوقت المناسب وتحت الظروف المناسبة".

وأضاف: "هذا هو أملنا الأكبر بالفعل. وإذا سمحت جميع الظروف بذلك، فسنبدأ في تنفيذ خطتنا. وإذا كانت لدينا فرصة، فلماذا لا نستغلها؟".

وتابع: "ومع ذلك، إذا أردنا إعادة تنظيم أحد السباقين الملغيين، فعلينا اتخاذ هذا القرار بالتأكيد قبل العطلة الصيفية".

هذا وشدد دومينيكالي على أنهم يريدون أيضًا إقامة سباقي قطر وأبوظبي في نهاية الموسم كما هو مخطط لهما، مؤكدًا أن عودة سباق البحرين ستشكل رسالة قوية في هذا السياق.

فقال: "مهمتنا هي إقامة الروزنامة بالكامل كما هو مخطط لها. نحن نراقب الوضع في المنطقة عن كثب. إن إقامة هذه السباقات ستبعث برسالة قوية وإيجابية للغاية إلى العالم، سواء على الصعيد الرياضي أو السياسي".

واختتم: "إذا تمكنا من اتخاذ هذه الخطوة، فسنتمكن من إظهار للعالم أجمع أن فترة الأزمة أصبحت خلفنا الآن".