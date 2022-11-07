دومينيكالي: غياب سباق ختامي حاسم لموسم 2022 لن يؤثر على الفورمولا واحد

بشكل مناقض تماماً لموسم 2021 الذي شهد سباقاً ختامياً مشتعلاً في أبوظبي نجح خلاله ماكس فيرستابن بتحقيق الفوز باللقب في اللفة الأخيرة، حسم الهولندي لقب موسم 2022 قبل أربعة سباقات من نهاية الموسم على حلبة سوزوكا.

بينما حسم فريقه ريد بُل لقب المصنّعين في سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى.

وأوضح دومينيكالي أنّ الاهتمام ما زال كبيراً للغاية فيما تبقى من سباقات، مشدداً على عدم وجود تأثيرات سلبية على أعمال الفورمولا واحد المالية وغيرها.

كما عبّر عن ثقته بأن منافسات الموسم المقبل ستكون أكثر حماسية وستتواصل حتى الجولات الختامية.

فقال: "في الحقيقة، نحن لا نرى أية عوامل خطورة على الإطلاق (من النواحي المالية)".

وأكمل: "في البداية، جميع تذاكر السباق الختامي بيعت بالفعل، والأرقام جيدة للغاية والاهتمام كبير بالطبع حيث انتقل إلى منافسات بقية الفرق، وهذا أمر طبيعي في عالم السباقات".

وتابع: "أريد أن أضيف أننا واثقون تماماً من التأثير الإيجابي للقوانين التقنية هذا الموسم. لكن لا يمكننا إنكار أن ماكس فيرستابن وفريقه ريد بُل قاموا بعمل مذهل هذا الموسم. ربما لم تحصل الفرق الأخرى على الفرص المناسبة".

وأردف: "لكن ما رأيناه على الحلبات من منافسات محتدمة، هذا ما كنا نسعى إليه. أنا واثق تماماً بأن منافسات العام المقبل ستتواصل حتى نهاية الموسم".

واستكمل: "ما زالت هناك منافسات بين الفرق على مراكزها ضمن البطولة أي على الجوائز المالية التي تتلقاها لقاء كل مركز. لذا أعتقد أن الاهتمام سيكون كبيراً في جولتي البرازيل وأبوظبي، لا مشكلة في ذلك".

ستيفانو دومينيكالي، المدير التنفيذي للفورمولا واحد تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، نفى دومينيكالي أن تؤثر المشاكل الاقتصادية في أوروبا على مبيعات تذاكر البطولة لموسم 2023.

فقال: "بداية، لأننا بطولة عالمية يمكننا على الدوام التوسع في العالم، وبالتالي يمكننا إدارة مثل هذه المخاطر".

وتابع: "من جهة أخرى، حقيقة امتلاكنا لصفقات واتفاقيات طويلة الأمد ستقلص من هذه الأخطار. ما يمكنني قوله بأننا نرى بالفعل أرقاماً مذهلة في مبيعات التذاكر منذ الآن لموسم 2023".

وأردف: "هذه علامة جيدة نراها بشكل خاص في أوروبا، بالرغم من أن الركود الاقتصادي بات ملحوظاً".

واسترسل: "لكنني أعتقد بأن الطريقة التي تُنظم بها البطولة والطريقة التي عقدنا فيها صفقاتنا، تمكّننا من المضي قدماً إلى الأمام".

واختتم: "لذا، يمكنني القول بأننا متفائلون في هذا الصدد. بالطبع، نحن نراقب الوضع، لكن هذا هو واقع الحال بالفعل".