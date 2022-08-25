دومينيكالي: عودة فيراري في 2007 دليل على أنها ما تزال تملك الفرصة هذا الموسم

يتصدّر ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل الترتيب العام بفارق 80 نقطة مع الدخول في جائزة بلجيكا الكبرى نهاية هذا الأسبوع، وذلك بعد فوزه بـ 8 من السباقات الـ 13 التي شكّلت النصف الأول من الموسم.

فيما خسر شارل لوكلير سائق فيراري الكثير من النقاط لصالح الهولندي بسبب مشاكل الموثوقية التي تسببت بانسحابه بينما كان في صدارة سباقي إسبانيا وأذربيجان، إلى جانب انزلاقه وانسحابه من صدارة سباق فرنسا.

ويمثّل ذلك الفارق الكبير في الصدارة تناقضًا لما شهدناه في 2021، عندما انتزع فيرشتابن اللقب في اللفة الأخيرة من السباق الختامي في أبوظبي بعد تجاوزه لويس هاميلتون.

ويرى دومينيكالي أنه سيكون من "الرائع" من الجانب التجاري للفورمولا واحد أن تصل معركة اللقب إلى "اللفة الأخيرة من السباق الختامي" مجددًا، لكن "مع نقطة مواجهة أقل" بالنظر إلى الجدل الذي أحاط بفوز فيرشتابن باللقب العام الماضي.

وبينما اعترف بأن فارق الـ 80 نقطة يعدّ كبيرًا من أجل أن يعوّضه لوكلير وفيراري، لكن دومينيكالي استرجع فوز رايكونن باللقب في 2007، حيث انقلب تأخّر بـ 17 نقطة مع وجود 20 متاحة ليتفوق على ثنائي مكلارين لويس هاميلتون وفرناندو ألونسو ويحرز اللقب.

"من خبرتي السابقة، عليك ألّا تقول أبدًا مطلقًا" قال دومينيكالي الذي سبق وشغل دور المدير الرياضي لفيراري عندما فاز رايكونن باللقب.

وأضاف: "كوني أتذكر ما حدث في 2007، قبل سباقين من نهاية الموسم، حيث كنا متأخرين بـ 17 نقطة، وتمكن كيمي من الفوز بالبطولة في البرازيل. لم يكن أحد يتوقع هذا".

وتابع: "أعلم أن الفارق أكبر هذه المرة، لكنني لا أرى ما يمنع فيراري من العودة من جديد للمنافسة في مواجهة ريد بُل".

وأكمل: "ريد بُل فريق قوي للغاية، مرسيدس ستتقدم، لكن في الحقيقة ما يمكنني قوله فقط، وبسبب موقعي، هو أنه لا يجب عليهم الاستسلام على الإطلاق حتى اللحظة الأخيرة".