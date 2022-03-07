دومينيكالي: على سلسلة "قد للنجاة" أن تقدم قيمة مضافة للفورمولا واحد كي تستمر

من المقرر عرض الموسم الرابع من السلسلة الشهيرة - والذي يغطّي المعركة الملحمية على بطولة العالم في موسم 2020 بين ماكس فيرشتابن ولويس هاميلتون - على منصة البث في 11 مارس/أذار المُقبل.

وقد اعترف دومينيكالي بالتأثير الإيجالي للسلسلة على الفورمولا واحد، لكنّه حذّر بأنه سيتعين عليها مواصلة فعل ذلك كي تستمر.

فقال: "لا شك بأن سلسلة قد للنجاة كان لها تأثير مذهل، وتحديدًا في جلب جمهور جديد من المتابعين، وكذلك تعزيز حضور الرياضة في أسواق جديدة مثل الولايات المتحدة بكل تأكيد".

وأضاف: "وذلك سيتواصل، ويمكن أن أقول لكم بأن عليكم متابعة الموسم الجديد، حيث حظيت بفرصة مشاهدته، وسيكون مذهلًا وبنغمة صائبة. ويمكن تخيّل ذلك مع ما حدث العام الماضي. ستكون هنالك إثارة كبيرة".

وتابع: "أعتقد بأن ذلك مهم بالنسبة لنا مع تلك السلسلة، ومع شركائنا في نتفليكس، حيث سنحاول ضمان أن يكون ذلك العامل الفارق دومًا".

وأكمل: "لكن وإذا ما باتت السلسلة تمثّل مجرد سبيل مختلف للحديث عن الفورمولا واحد من دون تقديم أيّة قيمة مضافة لمنصة الرياضة، عندها أعتقد سيكون من الأفضل إعادة التفاوض مع نتفليكس ورؤية إذا ما يمكن تقديم شيء مختلف في المستقبل".

واختتم: "ولكن بالتأكيد كانت تلك المنصة جزءًا هامًا في نمو الوعي بالرياضة، وتحديدًا مع جيل الشباب والوافدين الجدد على متابعة الفورمولا واحد. ولذلك علينا توجيه الشكر لتلك الرؤية، وكذلك عملية الإنتاج والجودة التي كانت جيّدة جدًا بالفعل".