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دومينيكالي: على الفورمولا واحد لعب "دور فعّال" في إلقاء الضوء على المشاكل المجتمعية

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دومينيكالي: على الفورمولا واحد لعب "دور فعّال" في إلقاء الضوء على المشاكل المجتمعية
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قال ستيفانو دومينيكالي أنه يتوجب على الفورمولا واحد مواصلة "لعب دور فعال" في إلقاء الضوء على المشاكل المجتمعية وذلك عبر مبادرة "نسابق ككيان واحد"، بالتعاون مع السائقين كسفراء بهدف إيصال هذه الرسائل.

أطلقت الفورمولا واحد مبادرة #WeRaceAsOne أو "نسابق ككيان واحد" مع بداية موسم 2020 المنصرم، وذلك كحملة الوعي والدعم لجهود مكافحة فيروس كورونا حول العالم، إضافة إلى الدفع نحو المزيد من التنوع العرقي وشجب التمييز العنصري.

وتم كذلك تخصيص وقت قبل كل سباق للسائقين للمشاركة في إيصال رسائل مناهضة للعنصرية، بينما قرر أغلبهم "الركوع" تعبيراً عن دعمهم لذلك الاتجاه.

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن الفورمولا واحد تتجه لاعتماد خطط أخرى إضافية مع السائقين والفرق خلال الأسابيع المقبلة، وذلك قبل تقرير كيفية الاستفادة من الوقت قبل السباق لإلقاء الضوء على المشاكل المجتمعية.

وأوضح الرئيس التنفيذي الجديد للفورمولا واحد أنّه من المهم للبطولة الحفاظ على الوعي المجتمعي في العالم، وكذلك إلقاء الضوء على المشاكل الحالية، قبل كل سباق.

فقال في مقابلة مع قناة "سكاي سبورتس": "أعتقد أنها نقطة قمنا بالتركيز عليها بشكل كبير العام الماضي، لناحية مناهضة العنصرية".

وأكمل: "لكن التنوع العرقي ومبادرتنا الجديدة، أعتقد أنهما يمنحاننا فرصة الاستفادة من الوقت قبل كل سباق، وذلك لاستعمال الدقائق تلك للإشارة إلى القيم المجتمعية".

وأردف: "نفكر في استغلال الوقت بالتشارك مع الفرق والسائقين بهدف الاستفادة من الطبيعة العالمية للفورمولا واحد نحو تلك القضايا، ليس فقط حتى نهاية الموسم، بل بشكل مستمر عبر مبادرتنا ’نسابق ككيان واحد’".

واستكمل: "سنستفيد من تلك اللحظات من أجل التأكيد للجميع أن الفورمولا واحد ليست منفصلة عما يجري في العالم. تود البطولة الاضطلاع بدور فعّالٍ في تعزيز تلك القيم".

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بالمقابل، أوضح دومينيكالي أن التنوع العرقي في الفورمولا واحد يعتبر أولوية قصوى، وعبر عن سروره برؤية زيادة تفاعل السائقين عبر قنوات التواصل الاجتماعي حيال هذه المسألة، واستعمال قنواتهم الخاصة للدفع نحو التغيير الإيجابي.

فقال: "يدرك السائقون أكثر فأكثر أنهم سفراء للفورمولا واحد ضمن عدة مستويات، ليس فقط عبر المهارات التقنية بل كذلك في الطريقة التي ينجحون عبرها بإيصال الرسائل الصحيحة".

وأكمل: "بالطبع، لا نودّ منهم الانخراط في مسائل مثيرة للجدل، لأن ذلك ليس مجال عملنا، لكننا نود الإشارة لأهمية القيم المجتمعية".

واختتم: "أعتقد أن السائقين اليافعين يمتلكون فهماً مختلفاً وتقبلاً مختلفاً لهذا الموضوع، أعتقد أننا نسير في هذا الاتجاه لأننا نسعى لإيصال رسائل هامة".

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الكاتب خلدون يونس

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