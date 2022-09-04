دومينيكالي: على الفورمولا واحد احترام قوانين "سوبر لايسنس" مع هيرتا

التكهنات تربط هيرتا مع ريد بُل كبديل لـ بيير غاسلي، في حال تم تحرير بيير غاسلي من عقده لينضم إلى ألبين.

لكن هيرتا يمتلك حالياً 32 نقطة من أصل 40 مطلوبة للحصول على "سوبر لايسنس"، إلا في حال طبّق الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" استثناء خاصاً من أجله. وهي مسألة تنظر فيها الهيئة الحاكمة بالفعل.

وضمن معرض كلامه مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أوضح هيلموت ماركو أن الشركة واثقة من قدرة هيرتا في الحصول على الرخصة الخاصة في حال تمت الموافقة على صفقة انتقاله.

حيث قال: "أعتقد بأننا قادرون على إثبات أحقيته. سنرى. المسألة لم تُحسم بعد. لكننا سنسعى لذلك. نحن ريد بُل ونحن جريئون بقراراتنا، ونأمل أن نحقق النجاح معه".

لكن، يبدو أن فرق الفرق الفورمولا واحد الأخرى لا تحبّذ مثل هذه الفكرة، حيث عبّر فريدريك فاسور مدير ألفا روميو وغونتر شتاينر مدير فريق هاس عن رأيَهما بوضوح.

لكن الأهم أن دومينيكالي تبنى وجهة النظر تلك، بالرغم من أن الفورمولا واحد كمؤسسة لا يحق لها التدخل في منح التراخيص الخاصة.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "تحتاج الرياضة لاحترام القوانين. بالطبع، سائق أمريكي - أو أي سائق آخر - يشكل مسألة هامة جداً. في حال امتلك أحقية المشاركة في الفورمولا واحد مع النقاط الكافية، فتلك أخبار رائعة".

وأكمل: "لكن، هناك سلم لا بد من صعوده، وهناك بروتوكول يجب احترامه، وهذا هو الوضع. هذا ما أعتقد أنه الخيار الصائب".

كولتون هيرتا، أندريتي أوتوسبورت تصوير: صور موتورسبورت

وتعقيباً على المطالبات بتعديل كيفية منح نقاط الرخصة في سلسلة إندي كار الأمريكية، قال دومينيكالي: "لا أعتقد أنه من الصواب تغيير أي شيء بمفعول رجعي، أعتقد أن الخيار الصائب هو تطبيق القوانين الموجودة".

وأردف: "هناك قوانين يجب احترامها، وهذا هو رأيي الخاص".

من جهته، دعم توتو وولف مدير فريق مرسيدس وجهة النظر لكل من فاسور وشتاينر، مشدداً على ضرورة احترام القوانين.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "سيكون من الرائع تواجد سائق أمريكي في البطولة. من الواضح أن ذلك سيمنح دعماً جيداً لها في الولايات المتحدة. لكنني أعتقد أن نظام النقاط موجود لسبب محدد".

وأكمل: "لا نريد إنشاء نظام نحاول فيه اختيار سلسلة يمكن خلالها تسجيل نقاط كثيرة بشكل أسهل. أعتقد أن بطولات الفورمولا 2/3/4 تعمل بشكل جيد في أوروبا".

واسترسل: "ربما علينا النظر في إندي كار، وما يمكن عمله لناحية نقاط الرخصة الخاصة".

واختتم: "لكن القوانين هي القوانين، أريد حقاً رؤية سائق أمريكي يسجل ما يكفي من النقاط كي يصل إلى الفورمولا واحد".