أكمل نظام السباقات القصيرة عامه الخامس في بطولة العالم للفورمولا 1 خلال جائزة بريطانيا الكبرى، حيث يتكون من سباق قصير لمسافة 100 كيلومتر يُقام يوم السبت بعد حصة تأهيلية منفصلة يوم الجمعة.

وخلال حديثه مع شبكة سكاي سبورتس بعد جائزة بريطانيا الكبرى، أوضح دومينيكالي أن زيادة عدد السباقات القصيرة تعد خطوة منطقية.

حيث: "إذا تذكرتم، فقد كان الناس في البداية متشككين بشأن هذا النظام الجديد الذي قدمناه."

وأكمل: "لكن مهمتنا تتمثل بطريقة ما في التحلي بالجرأة وطرح أفكار مبتكرة".

وأردف: "يمكنكم بالفعل رؤية تأثير هذا النظام. في سيلفرستون، كان هناك 150 ألف شخص في المدرجات يوم الجمعة فقط؛ ولن يكون من الصواب ألا نقدم لهم إثارة حقيقية على الحلبة."

أوسكار بياستري، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

وتابع: "لذلك، أعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح. نحن بصدد الإعلان عن وجود المزيد من السباقات القصيرة في المستقبل".

واسترسل: "ستشاهدون ذلك قريبًا جدًا عندما نعلن عن الروزنامة الجديدة. ترقبوا!".

ووفقًا لشبكة سكاي سبورتس، من المتوقع أن يرتفع عدد سباقات القصير في موسم 2027 إلى 9 أو 10 سباقات.

وعند النظر إلى الروزنامة العامة للسباقات، كانت الفورمولا 1 قد أعلنت سابقًا أن جائزة تركيا الكبرى وجائزة البرتغال الكبرى ستعودان رسميًا إلى الروزنامة في عام 2027.

في المقابل، سيتم حذف جائزة هولندا الكبرى من الروزنامة بعد هذا العام. كما ستتناوب جائزة إسبانيا الكبرى مع جائزة بلجيكا الكبرى، حيث سيكون موعد السباق الإسباني التالي في موسم 2028.