دومينيكالي: صيغة السباقات القصيرة ستتركّز على الجولات "التاريخيّة"

كما قدّم دومينيكالي الإشارة الرسميّة الأولى على أنّ الحدث الثالث الذي سيشهد اعتماد نسخة السباق القصير في 2021 سيكون سباق إنترلاغوس، وذلك على إثر الاختبار الأوّل في سيلفرستون والثاني المنتظر في مونزا.

وفي حين أنّ ذلك كان منتظرًا منذ فترة، إلّا أنّ الفورمولا واحد لم تُؤكّد ذلك بشكلٍ رسمي بعد وذلك بالنظر إلى الشكوك التي تحول حول النصف الثاني من الروزنامة إلى جانب إبداء العديد من الحلبات عن اهتمامها بإقامة السباق القصير.

كما كشف الإيطالي عن جائزة جديدة مميّزة مقدّمة من قبل راعي البطولة "كريبتو.كوم" سيتمّ الإعلان عنها في وقتٍ لاحقٍ من هذا الشهر.

وقال دومينيكالي ضمن اتّصال مع مستثمري "وال ستريت": "عندما نتحدّث عن صيغة سباقات التصفيات القصير، فإنّ الفكرة تمحورت حول تقديم شيء مختلف من أجل ضمان وجود شيء جديد يُمكننا توفيره لأصحاب المصالح في الفورمولا واحد".

وأكمل: "قلنا أنّنا أردنا اختبارها في ثلاث جولات، الأولى تمّت في سيلفرستون الأخرى ستكون في مونزا، أمّا الثالثة فستكون في نهاية الموسم في البرازيل".

وأردف: "عند نهاية هذا الاختبار الكامل فإنّنا سنشكّل خطّة لرؤية ما ستكون عليه الخطوة التالية".

وواصل شرحه بالقول: "ما يُمكنني قوله بالفعل هو أنّه بعد التجربة الأولى في سيلفرستون فإنّ ردود الفعل التي تلقيناها من قبل السائقين، والفرق، ووسائل الإعلام كانت إيجابيّة للغاية".

وأضاف: "كذلك من قبل المروّجين، لأنّه كان لدينا شيء جديد لتقديمه. يأتي الناس يوم الجمعة إلى الحلبة وحصلوا مباشرة على التصفيات الأولى. لذا فإنذ نتيجة الحدث الأوّل كانت إيجابيّة بشكلٍ درامي إن صحّ التعبير، وذلك رائعٌ لأنّه يجلب المزيد من الاهتمام للبثّ التلفزي وكذلك المروّجين. إذ نتيجة لذلك على سبيل المثال تمكّنا من جذب كريبتو.كوم. لذا شاهدنا بالفعل أنّ تأثيرنا المالي إيجابي".

وأوضح دومينيكالي أنّه لا توجد خطط لاعتماد صيغة السباقات القصيرة في كلّ جولة، كون بعض الحلبات لن تكون مناسبة لها.

وقال حيال ذلك: "سنُجري مراجعة كاملة في نهاية الموسم. لدينا خطّة للمستقبل بالطبع، ونعمل على تطويرها ودوزنتها بعد بعض التعليقات التي تلقيناها".

وأكمل: "لدينا أفكارٌ لإنشاء صيغة مميّزة لبعض السباقات التاريخيّة، وبعض الجوائز المميّزة التي نريد تقديمها وإضافتها إلى منصّة الفورمولا واحد المذهلة بالفعل".

واختتم بالقول: "كانت التعليقات إيجابيّة جدًا بعد التجربة الأولى ونحن جاهزون لتحضير مقترحٍ في نهاية تلك الأحداث الثلاث كي نتوصّل إلى ما ستكون خطوة كبيرة ومستقبلًا مختلفًا للفورمولا واحد، وكذلك مقترحات رياضيّة".