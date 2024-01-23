دومينيكالي: صفقة مدريد لا تعني أن برشلونة باتت دون مستقبل

تستضيف برشلونة السباقات منذ 1991، لكن ازدادت التكهنات حيال احتمال انتقال جائزة إسبانيا إلى مدريد خلال 2023، قبل أن يتم الإعلان عن ذلك رسمياً.

حيث تم توقيع عقد لعشر سنوات لاستضافة مدريد لجائزة إسبانيا الكبرى بدءاً من 2026، وبذلك بات مصير حلبة برشلونة مجهولاً.

لكن المفاوضات ما تزال جارية بينها وبين مدراء البطولة، فقد استضافت البلاد جولتين في الماضي بالفعل، حين كانت تقام جائزة أوروبا في خيريز، عامي 1994 و1997، ومن ثم فالنسيا ما بين 2008 و2012.

لكن التحدي يكمن في أن الكثير من الحلبات "المميزة" قد حجزت مكاناً لها ضمن الروزنامة وبعقود طويلة الأجل.

"لتفادي أية شكوك ولتوضح الأمر، الحقيقة أننا هنا في مدريد دون استبعاد إمكانية بقاء برشلونة مستقبلاً" قال دومينيكالي في تصريح لموقع الفورمولا واحد الإلكتروني الرسمي.

وأكمل: "بالنظر للمستقبل، هناك محادثات تقام حالياً فيما يتعلق بإمكانية تمديد العقد الحالي مع برشلونة، والتي تجمعنا معها علاقات صداقة متينة جداً".

حلبة مدريد

وشدد دومينيكالي على وجود اهتمام صحي متواصل بالفورمولا واحد في إسبانيا، حيث يتواجد سائقان إسبانيان حالياً ضمن المنافسات هما فرناندو ألونسو وكارلوس ساينز.

فقال: "لطالما كانت إسبانيا سوقاً للبطولة منذ عدة سنوات، لكن ليس ضمن محور التركيز. الآن، وضعها هام جداً. وقعنا عقداً مع ناقل إسباني حتى نهاية 2026 على الأقل. إنها مشكلة لطيفة إن صح التعبير أن يكون أمامنا خيارات لعدة مدن".

وأكمل: "علينا التركيز على أسباب النجاح وعدم التراخي. من الرائع وجود هذه الشهية الرائعة للفورمولا واحد حول العالم".

وتابع: "أنا مسرور للصفقة طويلة الأمد - مع مدريد - حتى 2035. هذا هو هدف الفورمولا واحد، سواء مع المروجين الحاليين أو الجدد".

واختتم: "بالمقارنة مع الماضي حين كانت التجديد يتم لعامين أو ثلاثة أو خمسة كحد أقصى. الآن، فإن الاتجاه الجديد هو صفقات طويلة الأمد. وإن كانت قصيرة، فلأن هناك سبباً وراء ذلك".