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دومينيكالي: زاندفورت برهنت على أنّ السائقين هم "روح" الفورمولا واحد

قال ستيفانو دومينيكالي رئيس الفورمولا واحد أنّ نجاح جائزة هولندا الكبرى أظهر بأنّ تركيز المنظمة على وضع السائقين في مركز الرياضة كان الخطوة الصائبة.

دومينيكالي: زاندفورت برهنت على أنّ السائقين هم "روح" الفورمولا واحد

شدّد دومينيكالي على أنّ السباق في زاندفورت نجح بشكل كبير بسبب الشغف والحماسة التي أشعلها في قلوب المشجعين البطل المحلي ماكس فيرشتابن، والذي أحرز قطب الانطلاق الأول وفاز بالسباق.

وهذا يتّسق مع فلسفة إبراز السائقين التي طوّرتها الفورمولا واحد تحت قيادة الرئيس السابق تشايس كاري، والتي اعتنقها دومينيكالي منذ توليه مقاليد إدارة الرياضة بداية العام الجاري.

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"نحن سعداء بالتأكيد كوننا شهدنا برهانًا على أنّه عندما تكون لديك الرؤية للعمل مع المروّجين المناسبين، فبوسعك إقامة حدث فريد" قال دومينيكالي لموقعنا "موتورسبورت.كوم" عقب سباق الأحد الماضي.

وأضاف: "بالطبّع يمكن القول بأنّ تأثير ماكس كان حاضرًا على الحدث كذلك. ولكن عندما قلنا في بداية العام بأنّ السائقين هم روح الرياضة، فإنّ شخصياتهم هي التي شكّلت ما رأيناه هنا".

وتابع: "نحن نعيش وضع رائع للغاية سويًا في هذه اللحظات. لقد كان سباقًا رائعًا. وكان من الرائع كذلك رؤية علامات على ما يمكن للفورمولا واحد أن تصل إليه. إذ أننا بحاجة إلى الحفاظ على ذلك التركيز بالطبع، من أجل ضمان المواصلة في تلك الوجهة".

وقد سبق وشهدت البطولة مثل ذلك الشغف من قِبَل سائقين أمثال فرناندو ألونسو في إسبانيا، سيرجيو بيريز في المكسيك ولويس هاميلتون في بريطانيا.

 

حيث يعتقد دومينيكالي بأنّ ذلك يمكن أن يحدث أيضاً في بلدان أخرى، مع السائقين المناسبين.

فقال: "تلك هي الاستراتيجية من أجل بناء المنصة المناسبة للمستقبل. بالطبّع يمكنك القول، وماذا لو كان لدينا سائق أمريكي عظيم؟ ربما في المستقبل - لمَ لا؟. وهذا أمر مهم، مهم للغاية. فتلك منصّة تستمد طاقتها من الناس، وإذا ما كانت خياراتنا جيّدة، ونعمل سويًا، فذلك برهان أن بمقدورنا تنظيم شيء مذهل".

واختتم: "يمكن القيام بذلك حول العالم بأكمله، كوني تلقيت العديد من الرسائل من جميع المشاركين في المشروع الرياضي، والتي تظهر بأن هنالك الكثير من الاهتمام الموجّه نحونا".

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