دومينيكالي رداً على أندريتي: "ليس من الذكاء" اتهام فرق الفورمولا واحد بالجشع

أندريتي، الذي يدير عدة فرق سباقات تشارك في عدة بطولات من أهمها إندي كار، يعمل منذ عدة سنوات على دخول الفورمولا واحد حيث يشعر بأن فرصته باتت أكبر خاصة بعد التحالف مع مجموعة جينرال موتورز.

لكن الفرق العشرة الحالية تبدو مترددة حيال انضمام فريق إضافي، لأن ذلك يعني تقاسم الجوائز المالية بين 11 فريقاً بدلاً من العشرة.

كما صرحت أيضاً بأن المبلغ السابق البالغ 200 مليون دولار، والذي يتوجب على أي فريق إضافي دفعه للفرق الأخرى، بات رقماً صغيراً خاصة مع ازدياد قيمة البطولة في السنوات الأخيرة.

وهذا ما دفع أندريتي لانتقاد ذلك ووصف الفرق "بالجشعة للغاية" واتهامها بأنها لا تهتم بمصلحة الرياضة.

وضمن مقابلة حصرية مع مارتن براندل من سكاي سبورت، أشار دومينيكالي إلى أن الفورمولا واحد ليست ضدّ انضمام أندريتي، لكن الانتقادات العلنية منه والتصريحات الهجومية ضمن وسائل الإعلام "ليست بالخطوة الذكية".

حيث قال: "نحن نرحب بكل من يجلب قيمة إضافية للمنافسات. المشكلة ليست في الترحيب".

وأكمل: "كان أندريتي صريحاً جداً حيال رغبته بدخول الفورمولا واحد. من وجهة نظري، ليس من الذكاء وصف الفرق بالجشع والسعي لحماية أنفسهم. هناك أطراف أقل ضجة في وسائل الإعلام، ترغب بالدخول أيضاً".

مايكل أندريتي تصوير: آرت فليشمان

بالمقابل، أكد دومينيكالي أنه ومثل أي فريق يرغب بالمشاركة، فإن أندريتي سيخضع للبروتوكولات نفسها وسيتم فحص طلب التقديم بالتفصيل.

فقال: "سنضمن بالتعاون مع ’فيا’ احترام البروتوكولات، والجميع مرحّب به".

وتابع: "نحن لا نغير ردة فعلنا لأن أحداً ما ينتقد النظام المتبع. أعتقد أنه من المهم للغاية حماية نموّ الرياضة وكذلك قدرة الفرق على المواصلة، أولئك الذين استثمروا فيها حين كان الأوضاع مختلفة".

واسترسل: "قيمة الاستثمارات اليوم من وجهة نظر تجارية مختلفة جداً عما كانت عليه منذ عدة سنوات".

وأضاف: "لذا أعتقد أن البروتوكولات ستتمّ بشكل جدي بالطريقة الصحيحة. ولا أحد سيتأثر لأن شخصاً ما ’يصرخ’".

واستطرد: "قد يبدو أن ذلك هجوم شخصي سلبي على أندريتي. لكن الحال ليس كذلك، علينا تقييم كل شيء بشكل احترافي".

واختتم: "إن كنت ترغب الانضمام إلى الفورمولا واحد، حينها فإنك بحاجة إلى خطة مستدامة متينة للمستقبل".