دومينيكالي: رادار الفورمولا واحد لم يقدم تحذيرات حيال الظروف الجوية

كانت الظروف الجوية أفضل في وقت سابق من يوم الأحد، عندما أقيمت جولتا الفورمولا 3 وبورشه سوبر كاب بنجاح، بالرغم من المسار الرطب.

لكن، وبعد توقف الأمطار ومن ثم هطولها مجدداً من دون توقف منذ فترة الظهيرة، تم تأجيل انطلاقة السباق.

ولاحقاً انطلق خلف سيارة الأمان، ليتوقف بعد رفع العلم الأحمر.

وكانت الانطلاقة المتأخرة ممكنة بعد أن وافق حكام الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" على إيقاف المؤقت الزمني وتمديد فترة الانتظار الرسمية - التي تمتد ثلاث ساعات - بساعة، حيث كانت الساعة السادسة مساء هي الموعد النهائي الأولي.

وأشار بعض المراقبين إلى أن "فيا" والفورمولا واحد، كانتا قادرتين على توقع أن إقامة السباق ستكون صعبة، وبالتالي كان من الممكن تقديم موعد الانطلاقة.

لكن، أكد دومينيكالي أن مثل هذا الأمر يعود إلى الحكام لإجراء تغييرات على مواعيد الجولة، من بينها موعد الانطلاق الرسمي.

فقال: "لا يمكنني التحكم في ذلك. بل الحكام هم من يقررون ذلك، إن أردنا إجراء تعديلات على المواعيد".

وتابع: "بالنسبة للمعلومات التي كانت بحوزتنا، كانت تشير إلى هطول اعتيادي للأمطار إن صح التعبير. لم تكن هناك مؤشرات على أمطار غزيرة بهذا الشكل. وإلا، كان الحكام ليتخذوا قراراً بهذا الشأن".

واستكمل: "رأينا أن قرار الحكام كان إيقاف المؤقت كذلك بهدف محاولة كسب الوقت لنرى إن كان من الممكن إقامة السباق لاحقاً".

وأردف: "وفقاً للظروف الجوية، الأمر أشبه بالتكهنات من دون وقائع. كان من الممكن للأمطار أن تهطل من الـ 11 صباحاً أو أياً كان ذلك. إنه أمر لا يمكنك التنبؤ به حقاً".

شاشة رادار الأرصاد الجوية من مرآب مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، أشار دومينيكالي إلى أنه لم يكن من الممكن تأجيل السباق ليوم الاثنين.

فقال: "ليس بسبب التحديات اللوجستية، بل للكثير من الأسباب، لا يمكنك جدولة السباق ليوم تالٍ بسبب العديد من الأمور، تتعلق بتواجد المارشلز، تواجد الطواقم الأخرى وغير ذلك".

واختتم: "تم التفكير في تلك الاحتمالية بالطبع، لكنها لم تكن ممكنة. مع المروّجين، كل شيء مهم، وهم اتبعوا إجراءات القرار، بالتالي هم ليسوا خارج القرار كذلك".