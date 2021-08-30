تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / سيدل: التسابق ضمن حلبات مغلقة هو الحل الوحيد لمنع تكرار ما حصل في سبا التالي / ألفا روميو: نتيجة سباق بلجيكا "أضرّت" بالجميع في الفورمولا واحد
فورمولا 1 / جائزة بلجيكا الكبرى أخبار

دومينيكالي: رادار الفورمولا واحد لم يقدم تحذيرات حيال الظروف الجوية

قال ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد أنه لم يكن من الممكن اتخاذ القرار حيال انطلاقة سباق جائزة بلجيكا الكبرى مبكراً، لأن الأمطار الغزيرة التي تواصلت يوم الأحد، لم تكن متوقعة.

دومينيكالي: رادار الفورمولا واحد لم يقدم تحذيرات حيال الظروف الجوية

كانت الظروف الجوية أفضل في وقت سابق من يوم الأحد، عندما أقيمت جولتا الفورمولا 3 وبورشه سوبر كاب بنجاح، بالرغم من المسار الرطب.

لكن، وبعد توقف الأمطار ومن ثم هطولها مجدداً من دون توقف منذ فترة الظهيرة، تم تأجيل انطلاقة السباق.

ولاحقاً انطلق خلف سيارة الأمان، ليتوقف بعد رفع العلم الأحمر.

وكانت الانطلاقة المتأخرة ممكنة بعد أن وافق حكام الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" على إيقاف المؤقت الزمني وتمديد فترة الانتظار الرسمية - التي تمتد ثلاث ساعات - بساعة، حيث كانت الساعة السادسة مساء هي الموعد النهائي الأولي.

وأشار بعض المراقبين إلى أن "فيا" والفورمولا واحد، كانتا قادرتين على توقع أن إقامة السباق ستكون صعبة، وبالتالي كان من الممكن تقديم موعد الانطلاقة.

لكن، أكد دومينيكالي أن مثل هذا الأمر يعود إلى الحكام لإجراء تغييرات على مواعيد الجولة، من بينها موعد الانطلاق الرسمي.

فقال: "لا يمكنني التحكم في ذلك. بل الحكام هم من يقررون ذلك، إن أردنا إجراء تعديلات على المواعيد".

وتابع: "بالنسبة للمعلومات التي كانت بحوزتنا، كانت تشير إلى هطول اعتيادي للأمطار إن صح التعبير. لم تكن هناك مؤشرات على أمطار غزيرة بهذا الشكل. وإلا، كان الحكام ليتخذوا قراراً بهذا الشأن".

واستكمل: "رأينا أن قرار الحكام كان إيقاف المؤقت كذلك بهدف محاولة كسب الوقت لنرى إن كان من الممكن إقامة السباق لاحقاً".

وأردف: "وفقاً للظروف الجوية، الأمر أشبه بالتكهنات من دون وقائع. كان من الممكن للأمطار أن تهطل من الـ 11 صباحاً أو أياً كان ذلك. إنه أمر لا يمكنك التنبؤ به حقاً".

شاشة رادار الأرصاد الجوية من مرآب مرسيدس

شاشة رادار الأرصاد الجوية من مرآب مرسيدس

تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، أشار دومينيكالي إلى أنه لم يكن من الممكن تأجيل السباق ليوم الاثنين.

فقال: "ليس بسبب التحديات اللوجستية، بل للكثير من الأسباب، لا يمكنك جدولة السباق ليوم تالٍ بسبب العديد من الأمور، تتعلق بتواجد المارشلز، تواجد الطواقم الأخرى وغير ذلك".

واختتم: "تم التفكير في تلك الاحتمالية بالطبع، لكنها لم تكن ممكنة. مع المروّجين، كل شيء مهم، وهم اتبعوا إجراءات القرار، بالتالي هم ليسوا خارج القرار كذلك".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
سيدل: التسابق ضمن حلبات مغلقة هو الحل الوحيد لمنع تكرار ما حصل في سبا

المقال السابق

سيدل: التسابق ضمن حلبات مغلقة هو الحل الوحيد لمنع تكرار ما حصل في سبا

المقال التالي

ألفا روميو: نتيجة سباق بلجيكا "أضرّت" بالجميع في الفورمولا واحد

ألفا روميو: نتيجة سباق بلجيكا "أضرّت" بالجميع في الفورمولا واحد
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل: ما الذي على الفورمولا واحد فعله لجماهير سباق بلجيكا بعد فوضى سبا

3 س
2
فورمولا 1

فيرشتابن يفوز بأقصر سباقٍ في تاريخ الفورمولا واحد في بلجيكا بسبب الأمطار

3
فورمولا 1

الفورمولا واحد بصدد تغيير القوانين بعد جائزة بلجيكا الكبرى "الهزلية"

10 س
4
فورمولا 1

سيدل: التسابق ضمن حلبات مغلقة هو الحل الوحيد لمنع تكرار ما حصل في سبا

7 س
5
فورمولا 1

ألونسو "صُدم" من منح النقاط للسائقين في سباق بلجيكا

8 س
أحدث الأخبار
تحليل: ما الذي على الفورمولا واحد فعله لجماهير سباق بلجيكا بعد فوضى سبا
فورمولا 1

تحليل: ما الذي على الفورمولا واحد فعله لجماهير سباق بلجيكا بعد فوضى سبا

3 س
ألفا روميو: نتيجة سباق بلجيكا "أضرّت" بالجميع في الفورمولا واحد
فورمولا 1

ألفا روميو: نتيجة سباق بلجيكا "أضرّت" بالجميع في الفورمولا واحد

4 س
دومينيكالي: رادار الفورمولا واحد لم يقدم تحذيرات حيال الظروف الجوية
فورمولا 1

دومينيكالي: رادار الفورمولا واحد لم يقدم تحذيرات حيال الظروف الجوية

5 س
سيدل: التسابق ضمن حلبات مغلقة هو الحل الوحيد لمنع تكرار ما حصل في سبا
فورمولا 1

سيدل: التسابق ضمن حلبات مغلقة هو الحل الوحيد لمنع تكرار ما حصل في سبا

7 س
ألونسو "صُدم" من منح النقاط للسائقين في سباق بلجيكا
فورمولا 1

ألونسو "صُدم" من منح النقاط للسائقين في سباق بلجيكا

8 س
أحدث ملفات الفيديو
لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان 01:59
فورمولا 1
24-08-2021

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021 29:56
فورمولا 1
05-08-2021

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1 11:41
فورمولا 1
05-08-2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

الأكثر شعبية اليوم

تحليل: ما الذي على الفورمولا واحد فعله لجماهير سباق بلجيكا بعد فوضى سبا
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: ما الذي على الفورمولا واحد فعله لجماهير سباق بلجيكا بعد فوضى سبا

فيرشتابن يفوز بأقصر سباقٍ في تاريخ الفورمولا واحد في بلجيكا بسبب الأمطار
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يفوز بأقصر سباقٍ في تاريخ الفورمولا واحد في بلجيكا بسبب الأمطار

الفورمولا واحد بصدد تغيير القوانين بعد جائزة بلجيكا الكبرى "الهزلية"
فورمولا 1 فورمولا 1

الفورمولا واحد بصدد تغيير القوانين بعد جائزة بلجيكا الكبرى "الهزلية"

سيدل: التسابق ضمن حلبات مغلقة هو الحل الوحيد لمنع تكرار ما حصل في سبا
فورمولا 1 فورمولا 1

سيدل: التسابق ضمن حلبات مغلقة هو الحل الوحيد لمنع تكرار ما حصل في سبا

ألونسو "صُدم" من منح النقاط للسائقين في سباق بلجيكا
فورمولا 1 فورمولا 1

ألونسو "صُدم" من منح النقاط للسائقين في سباق بلجيكا

هاميلتون: الفورمولا واحد اتّخذت خيارًا سيّئًا في سبا
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: الفورمولا واحد اتّخذت خيارًا سيّئًا في سبا

لماذا كان إكمال لفة واحدة كافياً لمنح النقاط في سباق جائزة بلجيكا الكبرى؟
فورمولا 1 فورمولا 1

لماذا كان إكمال لفة واحدة كافياً لمنح النقاط في سباق جائزة بلجيكا الكبرى؟

"فيا": لم تكن هناك إمكانيّة لتأجيل جائزة بلجيكا الكبرى حتّى يوم الإثنين
فورمولا 1 فورمولا 1

"فيا": لم تكن هناك إمكانيّة لتأجيل جائزة بلجيكا الكبرى حتّى يوم الإثنين

أحدث الأخبار

تحليل: ما الذي على الفورمولا واحد فعله لجماهير سباق بلجيكا بعد فوضى سبا
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: ما الذي على الفورمولا واحد فعله لجماهير سباق بلجيكا بعد فوضى سبا

ألفا روميو: نتيجة سباق بلجيكا "أضرّت" بالجميع في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

ألفا روميو: نتيجة سباق بلجيكا "أضرّت" بالجميع في الفورمولا واحد

دومينيكالي: رادار الفورمولا واحد لم يقدم تحذيرات حيال الظروف الجوية
فورمولا 1 فورمولا 1

دومينيكالي: رادار الفورمولا واحد لم يقدم تحذيرات حيال الظروف الجوية

سيدل: التسابق ضمن حلبات مغلقة هو الحل الوحيد لمنع تكرار ما حصل في سبا
فورمولا 1 فورمولا 1

سيدل: التسابق ضمن حلبات مغلقة هو الحل الوحيد لمنع تكرار ما حصل في سبا

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.