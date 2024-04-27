دومينيكالي رئيس الفورمولا 1 يستهدف مزيدًا من السباقات القصيرة على الروزنامة
قال ستفيانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 أنه يودّ رؤية المزيد من السباقات القصيرة على روزنامة البطولة مستقبلًا.
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
تشهد روزنامة الفورمولا 1 حاليًا وجود 6 جولات سباقات قصيرة للموسم على عدد من الحلبات المختارة، والتي أتت أولاها في الصين نهاية الأسبوع الماضي، فيما ستُقام التالية الأسبوع المُقبل مع جائزة ميامي الكبرى.
هذا وقد تلقت السباقات القصيرة آراء متباينة من قبل السائقين والمشجعين، حيث أن الحصص التنافسية الإضافية مقارنة بالتجارب الحرة تثير الاهتمام، لكنها في الوقت ذاته تضع عبئًا متزايدًا على طواقم الفرق.
فيما تم تحقيق خطوة إلى الأمام مع تعديل صيغة جولات السباق القصير لموسم 2024، إذ بات مسموحًا للفرق بأن تعدل على سياراتها بين السباق القصير وتصفيات الجائزة الكبرى.
والسباق القصير الممتع في الصين - والذي شهد ترتيبًا تنافسيًا مختلفًا نوعًا ما مقارنة بالسباق الرئيسي - هو ما زاد من ثقة دومينيكالي كي يصرّح بأن هنالك احتمالية لأن يشهد الموسم إقامة أكثر من 6 سباقات قصيرة مستقبلًا.
حيث قال: "التصفيات السريعة في تلك الأجواء المدهشة، حيث كانت هنالك الكثير من الحركة تحت الأمطار، وذلك يذكرنا بأن لدينا واجبًا بأن نضمن وجود بعض الإثارة في كل يوم على المسار من أجل احترام المشجعين القادمين إلى هنا ويريدون الاستمتاع".
وعند سؤاله إذا ما كان ذلك يعني المزيد من السباقات القصيرة في المستقبل، ردّ دومينيكالي قائلًا: "لم لا؟ لم لا؟ ذلك سيكون رائعًا كونه يبقي على الإثارة حاضرة في كل يوم وذلك أمر سنناقشه في المستقبل".
وأكمل: "دعونا الآن نرى كيف سيسير الوضع هذا العام مع السباقات القصيرة المتبقية. لكن تلك نقطة نقاش بالتأكيد أريد التباحث فيها خلال اجتماع لجنة الفورمولا 1 المقبل".
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