دومينيكالي: تنافسية الفورمولا واحد أهم من قدوم فرق جديدة إلى البطولة

وسط الاهتمام الكبير الذي شهدته البطولة مع تقديم مايكل أندريتي مقترحًا لإطلاق فريق فورمولا واحد لموسم 2024، كان هنالك انقسام في الرأي في البادوك حول ما إذا سيكون ذلك أمرًا إيجابيًا أم لا.

إذ تعتقد بعض الفرق بأن وجود اسم كبير مثل أندريتي سيرفع من قيمة الفورمولا واحد - وبالتالي ستستفيد جميع الفرق من ذلك في النهاية.

مع ذلك، بدا البعض الآخر متشككًا حيال القيمة المضافة التي ستمثلها خطوه كهذه، إذ عبّروا عن قلقهم من التراجع الذي قد تشهده مداخيل الحقوق التجارية مع توزيعها على فرق أكثر.

فيما لا يبدو بأن دومينيكالي ضدّ قدوم فرق جديدة إلى الفورمولا واحد في المستقبل، لكنّه أوضح بأنه ليس من الأولوية بالنسبة له أن يملأ كل تلك الأماكن المحتملة.

فقال: "لقد تلقينا العديد من الطلبات. كم عددها؟ أكثر من واحد وأقل من 8!".

وأضاف: "هنالك أولئك الذين لم يخفوا اهتمامهم، حتى في العلن، وهنالك أولئك الذين يخوضون مفاوضات سرية للغاية".

وتابع: "لكنني شخصيًا لا أرى بأن عدد فرق الفورمولا واحد اليوم يمثّل عاملًا مقيّدًا من ناحية الترفيه، حيث أعتقد أنه من الأولوية أن نعمل على زيادة تنافسية بعض الفرق الموجودة بالفعل. ولا أرى بأن زيادة عدد الفرق نفسها يجلب قيمة مضافة، ما لم تكن تلك فرقًا على أعلى مستوى".