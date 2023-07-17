دومينيكالي: تأثير فيلم براد بيت حول الفورمولا واحد سيُماثل وثائقي نتفليكس "قُد للنجاة"

قدمت الفورمولا واحد دعمها لإنتاج الفيلم عبر منحه وصولاً لكواليس البطولة غير مسبوق من قبل، ما سمح للمنظمين بدخول المرآب والخروج بسيارة الفيلم إلى الحلبة ما بين الحصص ضمن جولات محددة.

وفي سيلفرستون، تم وضع سيارة الفيلم (فورمولا 2 معدلة لتبدو شبيهة بسيارات الفورمولا واحد الحالية) في آخر شبكة الانطلاق، كما سُمح للممثلَين براد بيت ودايمسون إدريس بالتواجد خلال مراسم عزف النشيد الوطني ليقفا إلى جانب ماكس فيرستابن. كما تواجد طاقم الإنتاج بشكل واضح في البادوك.

وسيتواصل تصوير الفيلم في الجولات المقبلة، لكن قد تمنع التحديات اللوجستية ذلك - في حلبات مثل زاندفورت - ما يعني أن مستوى تواجد الطاقم التنفيذي والتصويري للفيلم قد لا يكون بمستوى سيلفرستون.

"أعتقد بأنه من الرائع رؤية كل هذا التفاعل من قبل مجتمع الفورمولا واحد، لأنها المرة الأولى التي نشهد فيها حصول مثل ذلك" قال دومينيكالي في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأكمل: "نوعية الإنتاج مرتفعة جداً. المعايير مرتفعة حقاً. وهذا ما يهمنا أن نفصل ما بين التصوير وما بين السباقات الفعلية، لأن الاستعدادات للفيلم تتطلب الكثير من زوايا التصوير والكاميرات وغير ذلك".

وأردف: "كما أن السائقين مسرورون جداً، جداً وكذلك الفرق".

وأشار دومينيكالي إلى أن تقديم الفريق رقم 11 (الفريق التخيلي ضمن الفيلم) كان فكرة أفضل من أن يقود أبطال الفيلم مع أحد الفرق الفعلية.

فقال: "كان من الضروري تقديم مساحة كافية لهم للتصوير ضمن الفورمولا واحد".

وأكمل: "أعتقد أننا كنا مقتنعين تماماً بذلك، وذلك سينقل الفورمولا واحد إلى مستويات أعلى تماماً لناحية الشعبية والاهتمام الجماهيري. أتوقع تأثيرات كبيرة بمستوى تلك التي حققها وثائقي ’قُد للنجاة’ وتلك التي حققتها مواقع التواصل الاجتماعي".

من جهته يرى فريدريك فاسور مدير فريق فيراري في الفورمولا واحد أن مثل هذا الإنتاج السينمائي سيفيد الجميع في الفورمولا واحد.

فقال: "آمل أن يشكل ذلك خطوة ضخمة للفورمولا واحد، حيث سيستفيد منها الجميع".

وأكمل: "أعتقد أن الأمر الأهم هو أن هذه الخطوة مفيدة تماماً للفورمولا واحد. لدينا زخم كبير حيال شعبية الفورمولا واحد حول العالم".