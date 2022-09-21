دومينيكالي: القوانين الجديدة ستقوم في نهاية المطاف بإغلاق الفوارق بين الفرق
ليس لدى ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد أدنى شك بأن القوانين الجديدة في البطولة ستساهم في نهاية المطاف بإغلاق الفوارق بين الفرق، على الرُغم من الهيمنة التي فرضتها ريد بُل على البطولة هذا العام.
قدّمت الفورمولا واحد حزمة قوانين جديدة بالكامل لموسم 2022، والتي تهدف إلى تحسين التسابق ومنح المزيد من الفرق الفرصة لبلوغ النجاح وتقليص الفارق بين فرق الصدارة وآخر الترتيب.
ويساهم في ذلك ما اعتمدته البطولة من سقف للنفقات إلى جانب نظام القيود الانسيابية الذي يسمح بمزيد من الوقت في نفق الهواء واختبارات ديناميكا الموائع الحسابية للفرق المتأخرة في الترتيب على عكس المتقدمة.
مع ذلك، وكما خشي البعض، فقد برز في العام الأول للقوانين الجديدة فارق كبير للغاية بين الفرق التي نجحت بتأويل القوانين على النحو الأمثل وتلك التي أخفقت في ذلك.
إذ تواجدت فيراري وريد بُل في عالمهما الخاص كما رجحت كفة معركة اللقب بشكل كبير في جانب ماكس فيرشتابن.
لكن دومينيكالي ليس قلقًا للغاية من ذلك الوضع الحالي، إذ يعتقد بأنه ومع زيادة فهم الفرق للقوانين الجديدة، وإيجاد فرق الصدارة لعوائد طفيفة من التطوير، فإن الوضع سيصبح أكثر تنافسية بكثير.
فقال: "من الواضح بأن معركة بهذه الفوارق بين المركزين الأول والثاني لن تقدم لنا الملحمة الختامية التي شهدناها العام الماضي".
وأضاف: "لكن بالرغم من ذلك، فقد بيعت بالفعل جميع تذاكر السباقات المتبقية. أعتقد كذلك أنه من الناحية التقنية، سيكون من المهم فهم مدى سرعة غلق بعض الفوارق في الأداء، وتلك إحدى النقاط التي أُسست عليها القوانين الجديدة".
وتابع: "كذلك إذا ما نظرنا إلى الترتيب ككل، فسنرى أنه خلف المتصدر هنالك معارك أكثر احتدامًا من الماضي".
وأكمل: "لذلك أعتقد بأنه وخلال الأعوام القليلة المقبلة، ستؤدي القوانين إلى تقليص أكبر بكثير في الفوارق الحالية بين المتصدر والبقية".
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