دومينيكالي: الفورمولا 1 قادرة على استيعاب اعتزال هاميلتون أو ألونسو

طُرح على رئيس الفورمولا 1 سؤال حول ما إذا كانت السلسلة تواجه موسمًا مفصليًا محتملًا، في ظل التغييرات الشاملة في اللوائح التي شكك فيها عدد من السائقين بالفعل، إضافة إلى احتمال اعتزال اثنين من أكبر نجومها.

ويدخل هاميلتون، البالغ من العمر 41 عامًا، موسمه الثاني مع فيراري بعد موسم 2025 صعب. أما ألونسو، البالغ 44 عامًا، والأكبر سنًا على شبكة الانطلاق، فقد بدأ موسمه بخيبة أمل عقب فترة اختبارات معقدة لفريق أستون مارتن. وقد أحاطت التكهنات بمستقبلهما في البطولة بشكل مكثف.

وقال دومينيكالي: "إذا كنت تتحدث عن لويس وفرناندو، فهما من عمالقة رياضتنا، ومن أبرز أبطالها. وبالطبع لديهما تحديات وفرص مختلفة. لكن الاعتقاد بأنهما قد يتوقفان هذا العام؟".

وأضاف: "لدي بعض الشكوك في ذلك، لأنهما مقاتلان، وقد أثبتا أنّه إذا توفرت لديهما توليفة جيدة من السيارة والفريق فسيقاتلان لفترة أطول بالتأكيد".

وتابع: "لا أراهما يعتزلان، لأكون صريحًا معك. آمل أن أكون على حق، لأنهما أصول مهمة جدًا للفورمولا 1. لكن الفورمولا 1 كانت دائمًا مثيرة في جميع الأحوال.

وأضاف: "عندما أدخلنا خمسة وجوه جديدة، كانوا مهمين للغاية للجيل الأصغر، وكان المراهقون يتابعونهم بطريقة مثيرة للاهتمام، ومن اللافت رؤية كيف يتغير جمهور رياضتنا. لذلك، أولًا، لا أراهما يعتزلان".

واستطرد: "ثانيًا، آمل ألا يعتزلا، وإن حدث ذلك في نهاية المطاف، وهو ما لا أعتقده، فأظن أنّ الجيل الجديد من السائقين سيجذب الانتباه بسرعة أكبر، لأن طريقة التواصل اليوم مختلفة".

ومع اقتراب سباق جائزة أستراليا الكبرى، وبعد بعض التذمر في خطّ الحظائر خلال الاختبارات، سيكون أداء اللوائح الجديدة في ظروف السباق موضع تساؤل، وهو أمر من المرجح أن يطرحه نجما فيراري وأستون مارتن على حد سواء.