دومينيكالي: الفورمولا واحد ليست بحاجة لفريق جديد مثل أندريتي

عبّر أندريتي عن إحباطه الواضح من بطء عملية التقدم فيما يتعلق بانضمامه إلى الفورمولا واحد بفريق جديد، وذلك بعد أن فشلت جهوده في شراء ساوبر.

وأشار دومينيكالي إلى سروره بتواجد عشرة فرقٍ وأن وجود فريق آخر لا يضيف أية قيمة إضافية للرياضة.

وعملية طلب المشاركة من قبل أندريتي سارية بالفعل، لكن لم يتم الكشف عن أية تفاصيل بعد، حيث يقع القرار النهائي بيد الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" ورئيسه محمد بن سُليّم.

حيث قال دومينيكالي في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أن وضع الفورمولا واحد الحالي لا يشير لمشكلة في الكمّ، إن كنا نريد رفع قيمة البطولة".

وأكمل: "المسألة لا تتعلق بارتفاع أصوات المطالبة بالانضمام، وهذا ما يفعله أندريتي، لأنه هناك آخرون قاموا بالأمر نفسه وبطرق مختلفة".

وتابع: "التقييم لا نتبعه فقط مع أندريتي، بل مع جميع الطلبات، ونحاول احترام الإجراءات المتبعة".

واسترسل: "لا أعتقد أننا اليوم بحاجة للمزيد من الفرق لرفع قيمة البطولة. لكن هناك إجراءات لا بد من اتباعها تطبق على الجميع ومن بينهم أندريتي".

وحين سُئِل حيال خطط أندريتي، أشار توتو وولف مدير فريق مرسيدس إلى أنه سيدعم خطط دخول مصنّع جديد كفريق مصنعيّ، مشيراً إلى أن ذلك سيضيف المزيد للرياضة أكثر من أندريتي.

ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

من جهته، ردّ أندريتي على هذه التعليقات عبر قنوات التواصل الاجتماعي مشيراً إلى أن وولف بات يمتلك نفوذاً أكبر من اللازم في الفورمولا واحد، لكن دومينيكالي دافع عن تصريحات وولف.

فقال: "حسناً، أعتقد أن وولف يمتلك مركز مدير فريق. لديه 30 بالمئة من أسهم مرسيدس، ولديه سمعة في تحقيق ألقاب متتالية. لذا لناحية المصداقية، لا يمكن التشكيك بذلك".

وأكمل: "ماريو، أعرفه بشكل جيد جداً، منذ وقت طويل. إنه يحاول تقديم فكرته بطريقة يعتقد أنها صحيحة".

وتابع: "لكنني أعتقد أن هناك هيئة حاكمة لها مهامها. والقرار يأتي بعد مجموعة إجراءات متبعة. ماريو يكثر من التصريحات بشكل كبير، وكذلك مايكل. أتكلم معهما بشكل متواصل".

إيمرسون فيتيبالدي تصوير: صور موتورسبورت

واسترسل: "لدينا آراء مختلفة، في نهاية المطاف ما يهم هو الإجراءات المتبعة. وهناك شخص سيتخذ القرار النهائي. كما قلت، لا أرى أية سلبيات في عدد فرق الفورمولا واحد الحالي، وهذا رأيي".

وتعقيباً على تكهنات دخول مصنع جديد مع فريق جديد، قال دومينيكالي: "اليوم نتكلم عن القوانين الجديدة. جميع المصنعين مهتمون، لكن سنرى، الوقت يمر بسرعة كبيرة، أمامنا أربع سنوات لتصنيع وحدات طاقة جديدة".

وتابع: "لذا وبالنسبة للفرق الحالية، فإن تواجد مصنّعين أو فرق أخرى تريد الانضمام، هو بحد ذاته قيمة إضافية للفورمولا واحد برأيي".

صورة محوسبة تخيلية لسيارة أودي في الفورمولا واحد تصوير: كاميل ديباستياني