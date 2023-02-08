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دومينيكالي: الفورمولا واحد لا تريد "تكميم أفواه" السائقين

قال ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد أن البطولة لا تريد مطلقاً "تكميم أفواه" السائقين، وسط الجدل القائم حيال منعهم من الإدلاء بتصريحات جدلية دون موافقة مسبقة من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا".

دومينيكالي: الفورمولا واحد لا تريد "تكميم أفواه" السائقين

شدد دومينيكالي على أنه يتوقع من "فيا" تحديد وتفصيل القوانين الجديدة.

وضمن مقابلة مع صحيفة "الغارديان" نأى دومينيكالي بنفسه عن قرار "فيا"، مشدداً على أن منظمة الفورمولا واحد تتبنى وجهة "ليبرالية" أكثر.

فقال: "الفورمولا واحد لن تكمم الأفواه. يريد الجميع التكلم. لدينا فرصة هائلة بسبب الموقع الذي تمتلكه الرياضة التي تأخذ منحى عالمياً، متعدد الثقافات.".

وأكمل: "نحن نتكلم عن 20 سائقاً، 10 فرق والكثير من الرعاة، ولديهم جميعاً أفكار مختلفة ومتنوعة. لا يمكنني القول أن أحدها خاطئ والآخر مصيب، لكن من الصواب أن نمنحهم - حين تدعو الضرورة - منصة لمناقشة أفكارهم ووجهات نظرهم".

وأردف: "لن نغير من هذه المقاربة كرياضة. هذا ما يجب أن يكون عليه الوضع، منح الجميع فرصة للكلام بطريقة مباشرة، وليس عبر لهجة عدائية مُسيئة، لكن بكل احترام".

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بالمقابل، شدد دومينيكالي على أنه يتوقع من "فيا" توفير المزيد من التفاصيل حيال هذه التوصيات الجديدة وما تعنيه بالنسبة للسائقين.

فقال: "أعتقد أن ’فيا’ ستقوم بتوضيح تلك التوصيات".

واختتم: "أنا واثق أن ’فيا’ تتبنى وجهة نظر الفورمولا واحد نفسها، وهم جزء من المنظمة الأولمبية، لذا هناك بروتوكولات يجب احترامها".

يشار إلى أن عدة سائقين عبروا عن عدم اتفاقهم مع قرار ’فيا’، من بينهم فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو.

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