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دومينيكالي: الفورمولا واحد ستتبنى مقاربة "مرنة" لروزنامة 2021

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دومينيكالي: الفورمولا واحد ستتبنى مقاربة "مرنة" لروزنامة 2021

قال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذيّ الجديد للفورمولا واحد أنّ البطولة ستتّبع "مقاربة مرنة" لروزنامة 2021 في ظلّ الوضع الوبائيّ المتواصل، قائلًا أنّ سباقات بديلة على أهبة الاستعداد في حال وجود تغييرات إضافيّة.

بعد إلغاء 13 جائزة كبرى العام الماضي بسبب وباء كورونا، أعلنت الفورمولا واحد عن روزنامتها لموسم 2021 المتشكّلة من 23 سباقًا والمتّبعة للترتيب التقليدي.

لكنّ البطولة أُجبرت على تأجيل جائزة أستراليا الكبرى من مارس إلى نوفمبر بسبب الوضع الوبائيّ، بينما أصبحت جائزة الصين الكبرى خارج الروزنامة حاليًا.

وبالرغم من أنّ الفورمولا واحد أكّدت التزامها بإكمال الروزنامة الحاليّة، فإنّ دومينيكالي المدير التنفيذيّ اعترف بضرورة اتّباع مقاربة مرنة، ووجود سباقات احتياطيّة في حال تطلّب الأمر ذلك.

وقال الإيطاليّ في حواره الأوّل مع قناة "سكاي سبورتس اف1" منذ استلامه قيادة البطولة: "نحن وأنا شخصيًا على اتّصال مباشر وبشكلٍ يومي مع جميع المنظّمين، كوننا نعلم أنّ الوباء لا يزال منتشرًا، ونعي ذلك جيّدًا".

وأضاف: "لهذا السبب غيرنا موعد سباق أستراليا. لكن المعلومات التي لدينا حتّى الآن هي أنّ الجميع يريد المضيّ قدمًا في خططنا".

وأردف: "بالطبع نحتاج لأن نكون مرنين بما فيه الكفاية لإدراك أنّ الجزء الأوّل من الموسم قد لا يشهد حضور الجماهير أو الاقتصار على أعدادٍ محدودو. لكن ما يُمكنني أن أؤكّده لمشجّعينا هو أنّنا نريد التأكّد من إقامة الموسم. لدينا التزام ونريد الإيفاء بذلك".

وأكمل: "لدينا بدائل ممكنة تحسّبًا، لكن حتّى الآن لم يُقدّم لنا أيّ أحدٍ معلومات مختلفة عن التي شاركناها معكم. لا يوجد سبب يدعو للكذب. ذلك ما نعلمه الآن، لكنّنل نعلم أنّ الفيروس تطوّر، لذا نحتاج لأن نتبنّى مقاربة مرنة خلال الموسم".

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وأضافت الفورمولا واحد جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى في إيمولا لتكون الجولة الثانية من الموسم، ومن المتوقّع إدراج بورتيماو لاستضافة السباق الثالث. وكانت الحلبتان قد استُخدمتا خلال موسم 2020 على إثر التغيرات التي أُجريت على الروزنامة.

ودفع تأجيل جولة أستراليا إلى خلق ثلاث ثلاثيات سباقات في روزنامة 2021 على إثر تغيير موعد جائزة البرازيل الكبرى، وهو ما أدّى إلى بعض المخاوف حيال تأثير الروزنامة على الفرق.

وقال دومينيكالي أنّ حجم روزنامات الفورمولا واحد المستقبليّة سيتحدّد بشكلٍ طبيعي، وأنّه من الممكن خفض عدد السباقات في حال كان المُنتج مناسبًا.

وقال: "23 سباقًا رقمٌ مهمٌ جدًا، لا شكّ في ذلك، سواءً على صعيد الحجم أو الاهتمام أو التزام الجميع".

وأضاف: "هناك موقفان من تلك الناحية. قد يقول أحدهم هذا عددٌ كبير ويرى آخر أن لا مشكلة في ذلك. سأقول بأنّ هذه المعادلة ستحلّ نفسها من خلال حقيقة قدرتنا على تقديم منتجٍ رائع، قد يُؤدّي ذلك إلى خفض عدد السباقات، ومنح فرصة أكثر للمداورة بين بعض السباقات ومواصلة التركيز على مناطق مختلفة".

واختتم بالقول: "هذا ضمن خططنا لدراستها هذا العام، وتجهيزها عندما يعود العالم إلى طبيعته".

روزنامة 2021 المعدّلة

28 مارس - جائزة البحرين الكبرى

18 أبريل - جائزة إيميليا رومانيا الكبرى

2 مايو - سيتمّ إعلانه لاحقًا

9 مايو - جائزة إسبانيا الكبرى

23 مايو - جائزة موناكو الكبرى

6 يونيو - جائزة أذربيجان الكبرى

13 يونيو - جائزة كندا الكبرى

27 يونيو - جائزة فرنسا الكبرى

4 يوليو - جائزة النمسا الكبرى

18 يوليو - جائزة بريطانيا الكبرى

1 أغسطس - جائزة المجر الكبرى

29 أغسطس - جائزة بلجيكا الكبرى

5 سبتمبر - جائزة هولندا الكبرى

12 سبتمبر - جائزة إيطاليا الكبرى

26 سبتمبر - جائزة روسيا الكبرى

3 أكتوبر - جائزة سنغافورة الكبرى

10 أكتوبر - جائزة اليابان الكبرى

24 أكتوبر - جائزة الولايات المتّحدة الكبرى

31 أكتوبر - جائزة المكسيك الكبرى

7 نوفمبر - جائزة ساو باولو الكبرى

21 نوفمبر - جائزة أستراليا الكبرى

5 ديسمبر - جائزة السعوديّة الكبرى

12 ديسمبر - جائزة أبوظبي الكبرى

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