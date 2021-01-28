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دومينيكالي: بمقدور الفورمولا واحد إثبات أن الطاقة الكهربائية ليست الحل المستقبلي الوحيد

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دومينيكالي: بمقدور الفورمولا واحد إثبات أن الطاقة الكهربائية ليست الحل المستقبلي الوحيد

أبدى ستيفانو دومينيكالي الرئيس والمدير التنفيذي للفورمولا واحد ثقته في قدرة البطولة على إثبات أنّ التحوّل الكامل إلى الطاقة الكهربائية ليس حل الاستدامة المستقبلي الوحيد، حيث يعتقد بأنّ التقنيات الهجينة لها "مستقبل رائع".

اعتمدت الفورمولا واحد المحركات الهجينة سداسية الأسطوانات منذ بداية موسم 2014، مبتعدةً بذلك عن محركات الاحتراق الطبيعي ثُمانية الأسطوانات في محاولة للاقتراب أكثر من سيارات الطرقات لاجتذاب المصنعين.

وبالرُغم من اعتبار المقاربة الهجينة الوجهة الأصوب للفورمولا واحد من قِبَل الكثيرين، إلّا أنّ التعقيد والتكلفة المرتفعة للجيل الحالي من وحدات الطاقة لطالما كانا مثارًا للانتقاد بشكل دائم.

هذا وتخطط البطولة لاعتماد الجيل الجديد من وحدات الطاقة في 2026، لكن يبدو بأنّه سيتم تقديم اعتمادها إلى 2025، حيث من المتوقّع أن يتمّ اتّخاذ مقاربة أبسط وأقل تكلفة مع تصميم المحركات.

لكن ووسط التركيز الكبير من الفورمولا واحد على جانب الاستدامة وتاثيرها البيئي، يشعر دومينيكالي الرئيس الجديد أنّ الرياضة بمقدورها أن تظهر على نحوٍ كبير أهمية التقنيات الهجينة، وأن تبرهن للمصنعين بأنّ هنالك سُبلًا بديلة بجانب سبيل الطاقة الكهربائية.

حيث قال: "يُمكن رؤية الاستدامة من جانب ثاني أكسيد الكربون، أو مع الكثير من الأمور الأخرى المتعلقة به، لكن دعونا نركز على الانبعاثات أو التقنيات المصاحبة".

وأضاف: "أعتقد بأنّ الفورمولا واحد لديها مستقبل كبير لتُبرز بأنّ هنالك سُبلًا أخرى بخلاف التحول الكهربائي في عالم السيارات. أرى بأنّ التهجين يُعدّ سبيلًا عظيمًا، وسيكون لها مستقبل كبير".

وتابع: " يتعيّن على الفورمولا واحد استغلال ذلك من أجل ضمان أن يستثمر المصنعون، وذلك لكي تُظهر بأنّ هنالك ذلك السبيل نحو الاستدامة بطريقة مختلفة".

وأردف: "ذلك أمر أرغب أن توليه الفرق والمصنعون تركيزهم عليه للمستقبل، مع توجيه اهتمام كبير للتكلفة. الخطأ الذي ارتُكب في الماضي كان متعلقًا بوضع التكنولوجيا فقط في مقدمة الأولويات وليس التكلفة".

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جديرٌ بالذكر أنّ الفورمولا واحد لديها الآن أربعة مصنعين يُنتجون وحدات الطاقة - مرسيدس، فيراري، هوندا ورينو - ولكن هوندا ستغادر البطولة مع نهاية هذا العام.

حيث أوضح دومينيكالي بأنّه وبينما كانت تقنيات وكفاءة وحدة طاقة الفورمولا واحد جذّابة بشكل كبير، لكنّ السلسلة بحاجة إلى ضمان أن توفّر حلولها المستقبلية ارتباطًا بسيارات الطرقات.

حيث قال: "علينا ضمان أن تكون التقنيات الهجينة المستخدمة مستقبلًا مرتبطة مع سيارات الطرقات، ولكن أن تبدأ كذلك من قاعدة تكلفة واستثمار مختلفة للغاية".

واختتم: "من غير الممكن أن تتكلّف وحدة الطاقة في الفورمولا واحد ما تتكلفه اليوم. حيث أنّ أحد أكبر أهدافنا يتمثّل في إشراك الفرق والمصنعين في إمكانية توقّع تقديم المحركات الجديدة أبكر مما هو مخطط في القوانين الجديدة، وضمان أن تكون تلك الأمور جزءًا من الخطط المستقبلية. أثق أن بوسعنا القيام بذلك".

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