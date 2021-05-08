دومينيكالي: الفورمولا واحد "المتماسكة" ستنجو من عواقب اعتزال هاميلتون

يمتلك هاميلتون عقداً لموسم واحد فقط مع فريقه مرسيدس، ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بينما تشير العديد من التكهنات إلى أن البريطاني سيعتزل بعده، خاصة في حال نجح بإحراز اللقب للمرة الثامنة، حيث سيكون رقماً قياسياً مذهلاً.

وشدد هاميلتون نفسه أنه لم يتخذ بعد أي قرار، وأنه في حال اتخذه، فلن يتأثر بنتيجة معركة لقب هذا الموسم، التي يتصدرها حالياً.

وشارك النجم البريطاني مؤخراً في اختبارات بيريللي مع إطارات 18 إنشاً، حيث عبّر عن حماسته حيال التحديات التي تحملها قوانين 2022.

وحين سُئِل في حوار مع أحد محللي "وول ستريت" حيال التأثير المحتمل لاعتزال نجم كبير من عيار هاميلتون، أشار دومينيكالي إلى أن الفورمولا واحد دائماً ما كانت تسير قدماً حتى عند اعتزال نجومها.

فقال: "بالتأكيد يعتبر لويس هاميلتون من أهم العوامل المؤثرة في البطولة. إنه يقوم بعمل مذهل من الناحية الرياضية. كما نجح بدفع الفورمولا واحد في نواحٍ أخرى لا تعتبر بالضرورة جزءاً منها".

وأكمل: "لكن الفورمولا واحد قوية، كما أن السائقين والأبطال، جميعهم سيعتزلون في يوم ما".

وأردف: "لا أدري مخططات لويس، نحن نتكلم معه، لكنه بالطبع يركز على موسمه الحالي، إن حافزه كبير للغاية كي يصبح أول سائق في التاريخ يحمل ثمانية ألقاب عالمية".

واسترسل: "لكن كما تعلمون، الفورمولا واحد قوية ومتماسكة، مهما كان خيار هاميلتون، فإن الفورمولا واحد ستسير قدماً".

واستكمل: "الأمر الجيد أنه وفي حال بقي لويس - كما نأمل جميعنا - فسيحظى بموسم مذهل أمامه مع السيارات الجديدة، التحديات الجديدة. بالطبع، قد يمثل هذا عاملاً مثيراً للاهتمام بالنسبة له".

واستطرد: "في حال قرر السير بطريق آخر، فإن الأمر الجيد أن لدى الفورمولا واحد تمتلك الكثير من السائقين الجيدين الذي يمتلكون الشغف والفرص ليصبحوا أقوى من ذي قبل".

واختتم: "لذا بالطبع، مهما كان قراره، فسنحترمه. لكن الفورمولا واحد قوية ومتماسكة حقاً".

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