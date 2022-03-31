دومينيكالي: العاشرة مساء السبت لانطلاقة سباق لاس فيغاس هو "التوقيت المثالي"

أعلنت الفورمولا واحد مساء أمس عودتها إلى لاس فيغاس في 2023 مع سباق حلبة شوارع جديد سيشهد تنافس السيارات بطول طريق الكازينوهات الأيقوني في نوفمبر/تشرين الثاني.

وستسجّل الجائزة عودة لاس فيغاس إلى روزنامة الفورمولا واحد بعد السباق الأخير هناك في 1984 على حلبة مؤقتة في منطقة ركن السيارات الخاصة بفندق سيزرز بالاس الشهير.

هذا وسيُقام السباق القادم في مساء يوم السبت، لتكون تلك أول جائزة تُقام يوم السبت منذ جائزة جنوب أفريقيا في 1985، وليكسر بذلك صيغة يوم السبت المعتادة في البطولة.

ومن المخطط انطلاق السباق في العاشرة مساء في محاولة لجذب جمهور هذا الوقت من مشجعي الولايات المتحدة وأولئك المستيقظين في الصباح في أوروبا.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن قرار إقامة السباق في مساء السبت، أشاد دومينيكالي بالمرونة التي أظهرتها الفورمولا واحد، موضحًا أن ذلك كان "التوقيت المثالي والمكان المثالي لهذا الحدث".

فقال: "لا يمكن للفورمولا واحد أن تكون ساكنة وهادئة. أن يكون هنالك سباق هناك في الثالثة بعد ظهر السبت، فذلك خطأ كبير. لهذا السبب نتمتع بهذه المرونة، ونُظهر بأن ذلك هو الوقت المثالي لإقامة أفضل عرض ضمن ذلك السياق".

وأضاف: "لا أرى أيّة مشكلة في ذلك. وإذا ما تفكرون في التوقيت الفعلي للسباق في أوروبا، فإن توقيت السباق سيكون في العاشرة مساء في لاس فيغاس سيكون مثاليًا لذلك".

وتابع: "بالمناسبة، كان بمقدورنا إقامة السباق في وقت أبكر أو متأخر أكثر، الجميع كانوا سيتواجدون للمشاهدة في تلك الليلة في مدينة مثل لاس فيغاس، بلا شك".

فيما عقّب غريغ مافي المدير التنفيذي لليبرتي ميديا المالكة للبطولة في هذا الصدد قائلًا: "الآن سيتمكنون من السهر لوقت متأخر مساء السبت للاستمتاع بالسباق".