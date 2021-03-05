دومينيكالي: السباقات القصيرة قد لا تحظى بمراسم منصة التتويج

يبحث مدراء البطولة حالياً في وضع خطط نهائية لتجربة السباقات القصيرة المؤهلة أيام السبت ضمن جولات معينة في موسم 2021.

وفي حال حظيت الفكرة بالتأييد الكافي من الفرق - الأمر الذي يبدو محتملاً بالفعل - فإن البطولة ستعتمد السباقات القصيرة في جولات كندا، إيطاليا والبرازيل.

ومن بين الأمور التي تبحث فيها البطولة، ضرورة ضمان عدم تحويل الاهتمام من السباق الأساسي إلى القصير يوم السبت.

لهذا السبب، كشف دومينيكالي أنّ هناك مقترحات حيال ذلك.

فقال: "نحن نبحث في فكرة السباقات القصيرة الآن، وسنقوم بتقديم برنامج لذلك قبل جائزة البحرين الكبرى".

وأكمل: "علينا ضمان عدم التأثير على أهمية السباق الأساسي والاحتفال بالانتصار فيه، وهي لحظات هامة للغاية في نهاية سباق الأحد".

وتابع: "إنه الحدث الأساسي في عطلة نهاية الأسبوع، ولا بدّ من الحفاظ على تفرّده وتميزه. لذا فإن أهم وأغلب الاحتفالات بالانتصار ستكون يوم الأحد وليس السبت".

وما زالت الفورمولا واحد تقيم وتدرس كيفية تقديم السباقات القصيرة، ومن بين الأفكار، إطلاق اسم "السباق التأهيلي" على سباق السبت.

لكنّ مارسين بودكوفسكي المدير التنفيذي لدى فريق رينو، طرح اسماً مختلفاً يشير إلى إمكانية تغيير ترتيب الانطلاقة كنتيجة للسباق القصير.

فقال: "السباقات القصيرة أو أياً كانت، ستسمى ’سوبر تصفيات’، وبذلك ستضم الجولة فعاليات حماسية تمتد على مدار ثلاثة أيام".

وأردف: "يمكننا إجراء التصفيات يوم الجمعة، سباق قصير يوم السبت ومن ثم سباق أساسي يوم الأحد. وسيكون أمام الفرق وقت قصير جداً للتحضير للتصفيات. وبالنسبة للمتابعين سواء على المدرجات أو خلف شاشات التلفاز، ستكون تلك ثلاثة أيام حماسية".

واستكمل: "الفرق مهووسة بالمنافسة والتفوق على بعضها البعض، لكننا في نهاية المطاف نريد عرضاً مشوقاً وجيداً".

واختتم: "أعتقد أن ذلك سيساعد في تقديم عرض جيد للمتابعين. دعونا نحاول الصيغ الجديدة. إنها فرصة رائعة لمعرفة ما نريد المواصلة معه للمواسم المقبلة".