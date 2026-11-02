فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

دومينيكالي الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 يصدر رسالة مؤثرة بعد تتويج أنتونيللي باللقب

احتفى ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 بالإنجاز التاريخي الذي حققه كيمي أنتونيللي بإحراز لقب بطولة العالم خلال جائزة المكسيك الكبرى.

منشور: 02-11-2026

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ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد

الصورة من قبل: دوم جيبسون

قال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 إن "أمة بأكملها ستحتفل"، بعدما أصبح كيمي أنتونيللي أصغر بطل للعالم في تاريخ البطولة، عقب فوزه باللقب خلال جائزة المكسيك الكبرى.

كما أصبح السائق البالغ من العمر 20 عامًا أول بطل إيطالي للعالم منذ 73 عامًا، وتحديدًا منذ تتويج ألبرتو أسكاري باللقب عام 1953. وأنهى سائق مرسيدس السباق على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز في المركز الثالث، خلف الفائز ماكس فيرستابن وسائق فيراري لويس هاميلتون، ليجمع عددًا كافيًا من النقاط لحسم اللقب.

وقال دومينيكالي في بيان: "صنع كيمي أنتونيللي التاريخ اليوم. إن أن يصبح أصغر بطل للعالم في الفورمولا 1 يُعد إنجازًا استثنائيًا، استحقه بفضل موهبته الفذة وشجاعته وإصراره".

وأضاف: "يشعرني الأمر بفخر هائل أن أرى كيمي يصبح أول بطل إيطالي للعالم في الفورمولا 1 منذ ألبرتو أسكاري عام 1953. لقد انتظرت بلادنا هذه اللحظة طوال 73 عامًا، واليوم ستحتفل أمة بأكملها بأحد أبنائها الذي بلغ قمة رياضتنا".

وأردف: "لا تُقاس العظمة بالأرقام القياسية فحسب، بل أيضًا بالأجيال التي تلهمها. لقد استحوذ كيمي على خيال ملايين المشجعين حول العالم، وأثبت للشباب في كل مكان أنه لا حدود لما يمكن تحقيقه من خلال التفاني والإيمان والعمل الجاد. ففي مختلف أنحاء العالم، سيرى الفتيان والفتيات الذين يتابعون ما حدث اليوم في كيمي مثالًا يثبت أن أكبر الأحلام يمكن أن تصبح حقيقة".

وحقق أنتونيللي تسعة انتصارات في سباقات الجائزة الكبرى حتى الآن هذا الموسم، وذلك في موسمه الثاني فقط في الفورمولا 1، من بينها الفوز بسباقه المحلي في مونزا، بعدما حلّ مكان هاميلتون في مرسيدس عام 2025.

وواصل دومينيكالي حديثه قائلًا: "ينضم اسمه اليوم إلى أساطير رياضتنا. لقد كُتب فصل جديد في تاريخ الفورمولا 1، وأنا أؤمن بشدة بأن هذه ليست سوى بداية إرث استثنائي".

وأكمل: "أهنئ كيمي ومرسيدس وعائلته على هذا الإنجاز المذهل. إن مجتمع الفورمولا 1 بأكمله فخور بمشاركتهم الاحتفال بهذه اللحظة المميزة".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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