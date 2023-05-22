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دومينيكالي: الانتقادات ضد الفورمولا واحد لا يجب أن تنبع "من الأنانية"

قال ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد أنه لا يجب أن تكون الأنانية هي السبب وراء الانتقادات التي تطال البطولة وجهودها لتحسين جودة العرض.

ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد

بالرغم من الشعبية الكبيرة التي تحطى بها الفورمولا واحد تحت إدارة ليبرتي ميديا، لكن كانت هناك ردات فعل من قبل السائقين، مدراء الفرق ووسائل الإعلام حيال بعض النواحي خلال الجولات.

وإضافة إلى المراسم الترفيهية الجديدة قبل سباق ميامي، لكن الانتقال للتركيز على صيغة السباقات القصيرة لم يلقَ شعبية كبيرة.

حيث أشار ماكس فيرستابن بطل العالم مرتين، إلى أنه في حال واصلت الفورمولا واحد السير بهذا الطريق عبر زيادة عدد السباقات القصيرة كجزء من توسيع الروزنامة، فإنه سيبدأ التفكير في مستقبله ضمن البطولة.

لكن دومينيكالي، الذي ساعد في العمل على السباقات القصيرة، يرى بأنه من الخطأ الحُكم بشكل فردي على جوانب الفورمولا واحد التي ساعدت في تعزيز شعبيتها.

فقال في مقابلة مع مجلة "دايلي ميل": "لا أريد مجتمعاً لا يمكن للناس التعبير فيه عن آرائهم. لكن على السائقين في بعض الأحيان التذكر بأنهم جزء من الصورة الأكبر. علينا ألا نكون أنانيين".

وأكمل: "إنهم جزء من الرياضة والأعمال، والرياضة تكبر لأننا نفكر بالصورة الأكبر. في بعض الأحيان التواجد خارج منطقة الراحة، ليس بالأمر السهل، لكن علينا ألا نتكاسل أو نتراخى. يمكننا مراجعة بعض النواحي في جولات السباقات القصيرة في نهاية الموسم حالما نجرّبها ستّ مرات. لن تقام سباقات قصيرة في كل جولة!".

وتابع: "لكن لدينا جمهور جيد، نحن بحاجة لتقديم المزيد من القيمة مقابل المال في كل موسم، وألا ندع الجميع يدور في دوائر مغلقة من أجل مصالح فردية لمهندسين أو سائقين".

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وكانت تصريحات فيرستابن قد لفتت الأنظار في وقت سابق من هذا الموسم، لكن دومينيكالي قلّل من تأثيرات تلك التصريحات، حيث تكلم معه قبل جولة ميامي.

فقال: "تناقشت بالمسألة مع ماكس. قال أنه يحب الرياضة ويحب عمله. إنه بطل عالم ينافس ساعياً لتحقيق لقبه الثالث".

واختتم: "إنه موهوب بالفطرة. يمكن القول بأنه سيبقى هنا أكثر مني! وتصريحاته تلك ليست مشكلة على الإطلاق".

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