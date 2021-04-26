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دومينيكالي: إجراءات الفورمولا واحد بخفض النفقات مثالٌ يمكن لكرة القدم اتباعه

يرى ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد أنه بوسع كرة القدم الاستفادة من بروتوكولات وقوانين الفئة الملكة فيما يتعلق بخفض النفقات، على ضوء الجدل الذي أثير مؤخراً فيما يتعلق بإقامة "سوبر ليغ" لكرة القدم.

دومينيكالي: إجراءات الفورمولا واحد بخفض النفقات مثالٌ يمكن لكرة القدم اتباعه

حاولت بعض الأندية الأوروبية العريقة التحرك لإقامة دوريّ خاص بها، للمساعدة في تعزيز وضعها المالي، ما تسبب بهزّة ضربت أرجاء عالم الرياضة الأسبوع الماضي، لكنّ ردة فعل الجمهور أدت في نهاية المطاف إلى التراجع عن تلك الخطوة.

ولا تعتبر الفورمولا واحد غريبة عن حالات مثل تلك في تاريخها. إذ حصلت محادثات لإقامة بطولة عالمية في بدايات الألفية، حيث تم الإعلان عن منظمة فرق الفورمولا واحد (فوتا) في 2009، والتي كانت تضغط لإقامة بطولة خاصة بها في 2010 وسط إحباط الفرق من الشروط والأحكام التي كانت تسير وفقها الفورمولا واحد.

لكن، تم التخلي عن تلك الفكرة بعد أن اتفقت الفرق مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" ومالكي الأسهم التجارية، على حلّ يرضي جميع الأطراف من النواحي الإدارية والمالية.

وكذلك الحال، تلقت الفرق حصة أكبر من العوائد المالية خلال السنوات الأخيرة، بينما ركزت الفورمولا واحد بشكل كبير على مسألة خفض النفقات.

وتمت تجربة عدة قوانين جديدة للحد من الإنفاق، بينما تم تقديم قانون سقف الميزانيات لموسم 2021، وذلك لوضع حدّ لما يمكن للفرق إنفاقه.

ويرى دومينيكالي أن تركيز الفورمولا واحد على جوانب خفض النفقات تعتبر عاملاً حاسماً وراء عدم وقوع البطولة في مخاطر ابتعاد الفرق الكبيرة عنها وتكون بطولة خاصة، كما حصل في كرة القدم، حيث يعتقد أنه بوسع مدراء ومسؤولي كرة القدم إدارة المسائل المالية بنفس الطريقة.

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وضمن معرض كلامه على قناة "سكاي تي.جي24" الإيطالية، أشار دومينيكالي إلى أن مقاربة الفورمولا واحد بالحد من النفقات قد ساعدت الفرق على إنشاء أساس متين للمستقبل.

فقال: "في الفورمولا واحد، شهدنا مثل هذا الوضع - سوبر ليغ ومحاولة إقامة بطولة بديلة - مرتين، كانت هناك احتمالية لانشقاق في البطولة لمحاولة رفع مداخيل الفرق".

وأكمل: "في الفورمولا واحد حالياً، بدأنا بمقاربة عكسية: محاولة تقليص النفقات. لذا ليس من قبيل المصادفة أن يكون هذا أول موسم يتم فيه اعتماد قانون سقف الميزانيات، وذلك يمثل مجالاً جديداً مختلفاً فيما يتعلق بقدرة الفرق على المواصلة والاستمرار".

وتابع: "أعتقد أنها المشكلة الأولى التي يجب على عالم كرة القدم معالجتها إن صح التعبير، وبطريقة سريعة".

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وفيما عدا سقف النفقات، أشار دومينيكالي كذلك إلى أن خطط الفورمولا واحد التقنية فيما يتعلق بالطاقة الهجينة والوقود الحيوي، تضمن بقاء الرياضة ضمن مستقبل يثير اهتمام الفرق والمصنعين.

فتابع مختتماً: "ستكون فورمولا واحد هجينة، مع وقود حيوي صديق للبيئة. هناك بالفعل عدة نشاطات ومبادرات مثل هذه ضمن المجتمعات، وذلك يمنح الفورمولا واحد الفرصة كي تكون السبّاقة في هذا المجال".

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الفورمولا واحد تتّجه للتصويت على خطط التصفيات السريعة

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