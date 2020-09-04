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دوريلتون كابيتال رغبت ببقاء كلير ويليامز مع فريق الفورمولا واحد

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دوريلتون كابيتال رغبت ببقاء كلير ويليامز مع فريق الفورمولا واحد

كشفت كلير ويليامز عن أنّ شركة دوريلتون كابيتال المالكة الجديدة لفريق ويليامز في الفورمولا واحد قد رغبت بأن تظل منخرطة مع الفريق، لكنّها شعرت بأنّ الابتعاد كان "الخيار الصائب".

عقب عملية البيع الكاملة لفريق ويليامز إلى دوريلتون كابيتال الشهر الماضي، تمّ الإعلان يوم أمس الخميس عن أنّ جائزة إيطاليا الكبرى نهاية هذا الأسبوع ستكون الجولة الأخيرة التي ستشهد وجود عائلة ويليامز المؤسسة في عالم الفورمولا واحد.

وقد شاركت كلير ويليامز في دور نائبة مدير الفريق منذ العام 2013، حيث أشرفت على إدارة الفريق بشكل يومي، في ظل شغل والدها المؤسس للفريق السير فرانك ويليامز بشكل رسمي لمنصب مدير الفريق.

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وقد جاء في بيان دوريلتون كابيتال الذي أعلن مغادرة عائلة ويليامز أنّ الشركة "تحترم بشكل كامل القرار الصعب للغاية الذي اتّخذته العائلة" بالابتعاد عن الفريق.

وضمن معرض حديثها اليوم الجمعة على هامش جائزة إيطاليا الكبرى، أكّدت كلير ويليامز أنّ دوريلتون قد رغبت منها البقاء كجزء من الفريق في المستقبل، لكنها ستساعد في الفترة الانتقالية للفريق خلال الأسابيع المُقبلة.

حيث قالت: "كانت هنالك العديد من الشائعات التي أثيرت في سبا حول مسيرتي مع الفريق. لكنني أودّ أن أوضح بأنّ دوريلتون رغبت باستمراري مع الفريق. لكن الابتعاد كان قراري. حيث شعرت أنّه الاخيار الصائب بالنسبة لي".

وأضافت: " ستكون هنالك فترة انتقالية. تلك من الواضح ستكون آخر نهاية أسبوع سباق بالنسبة لي، لكنّني سأعمل لبضعة أيام كل أسبوع على مدار الأسابيع القليلة المُقبلة من أجل تسليم الفريق بشكل كامل وإعلام دوريلتون بجوانب العمل الداخلية والخبرات التي يحتاجون لاستقدامها".

وتابعت: "إنّهم في ذلك المجال بالفعل، ويقوم بما هو ضروري لتلبية الاحتياجات ويقيمون القدرات المطلوبة، كما ينظرون فيما يُمكنهم القيام به من أجل الاستثمار في ذلك المشروع".

وأكملت: "سأساعدهم في ذلك الأمر على مدار الأسابيع المُقبلة".

جديرٌ بالذكر أنّ خروج عائلة ويليامز من عالم الفورمولا واحد يسجّل نهاية ارتباط امتد لأكثر من 40 عامًا مع الرياضة، سعت خلالها دومًا العائلة للدفاع عن مشورعها كفريق مستقل.

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لكنّ ويليامز قالت بأنّ المناخ الحالي في الفورمولا واحد كان يعني أنّه من الصعب على الفرق المستقلة العمل ضمن البطولة وتحقيق النجاح، وقد شعر الفريق بتأثير كبير لذلك خلال الأعوام الأخيرة.

حيث اختتمت ويليامز حديثها بالقول: "العالم يتغيّر، وقد شهد تغييرات دراماتيكية خلال الأعوام القليلة الماضية فقط خلال مشاركتنا في الفورمولا واحد".

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