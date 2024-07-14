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دورنبوس: يجب على فيرستابن التفكير بجديّة في الانتقال إلى مرسيدس لموسم 2025

يعتقد روبرت دورنبوس سائق ريد بُل السابق أنّ على ماكس فيرستابن بطل العالم ثلاث مرّات التفكير بجديّة في الانتقال إلى فريق مرسيدس في العام المقبل.

تم التحديث:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: إريك جونيوس

بدت مرسيدس متّجهة في البداية لمواجهة موسمٍ جديدٍ مليء بالمتاعب في 2024، لكنّ الصانع الألماني حسّن أداءه بشكلٍ جيّدٍ وأصبح يُنافس في المقدّمة في الجولات الأخيرة. إذ حقّق قطب الانطلاق الأوّل في كندا، والفوز في النمسا، وحجز الصفّ الأوّل في سيلفرستون إلى جانب الفوز كذلك.

وكان دورنبوس قد قال في بداية العام أنّه يتوقّع انتقال فيرستابن إلى مرسيدس في 2026. لكن بالنظر إلى تحسّن أداء السهام الفضيّة الحالي، فإنّه يعتقد بأنّ على الهولندي النظر في أن تكون النجمة الألمانيّة خيارًا أفضل له لموسم 2025.

وقال دورنبوس لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لا أزال أعتقد بأنّه سيختار مرسيدس. لكنّنا كنّا نتحدّث عن 2026 في السابق، لأنّه سيكون من المهمّ للغاية التواجد في الفريق صاحب المحرّك الأفضل حينها. لكنّني أعتقد بأنّ مرسيدس ستُحبّذ أن يحدث ذلك في 2025 بالفعل، لأنّ بوسعهم توديع بطل عالم والترحيب بآخر".

وأكمل: "بالنظر إلى أنّ مرسيدس لم تكن لها سيارة تنافسيّة في بداية العام، فقد كان من البديهي أن يبقى ماكس مع ريد بُل للعام المقبل. لكن الوضع انقلب فجأة".

وأردف: "قد يعود ذلك للكثير من العوامل، مثل الفوضى التي داخل الفريق، ومغادرة أدريان نيوي ووجود سائقٍ آخر يتسبّب في صداع كبيرٍ للفريق. هناك الكثير من الأمور الجارية خلف الأضواء".

ثمّ تابع: "وفي ذات الوقت تُصبح مرسيدس أكثر تنافسيّة. يحتاج ماكس لتحديد إن كانت ريد بُل ستعود إلى السكّة الصحيحة، أو أنّ الموجة التي كان يركبها الفريق قد انتهت. لا يجب أن يتراجع الفريق إلى الوراء أكثر في جميع الأحوال".

وواصل شرحه بالقول: "لا يزال ماكس يملك عقدًا من حيث المبدأ بالطبع، لكن برأيي أنّ على ماكس بدء التفكير بجديّة فيما لو كان يريد الانضمام إلى مرسيدس لموسم 2025".

واختتم: "إن تبيّن أنّ مرسيدس ستكون جيّدة جدًا، فإنّ بوسعه أن يحصل على موسمٍ رائعٍ مع مرسيدس العام المقبل، ومن ثمّ السيطرة مجدّدًا بدءًا من 2026".

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