"دوراسيل" تصبح أولى الشركات الراعية لإحدى مناطق "دي آر أس" في لاس فيغاس

سيتم عرض ألوان دوراسيل المميزة (النحاسي والأسود) بشكل بارز في منطقة "دي آر أس" التي تقع على مقطع كوفال في حلبة شوارع لاس فيغاس، وهو أول تعاون من نوعه منذ إدخال النظام موسم 2011.

ويتضمن التعاون التجاري لوحات بتقنية "إل إي دي" على جسر فوق المسار، بالإضافة إلى لافتات جانبية ولافتات تجارية على الأسطح.

حيث علّق براندن دولبي، نائب رئيس الشراكات التجارية لجائزة لاس فيغاس الكبرى، على هذا التعاون قائلاً: "يجسّد التعاون مع دوراسيل تقاطع الابتكار والقوة بشكل مثالي. هذا التعاون الأول من نوعه يعكس التزامنا بتقديم تجارب عالية الأداء في حلبتنا".

شارل لوكلير، فيراري وجورج راسل، مرسيدس الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وتمتلك دوراسيل بالفعل شراكة مع فريق ويليامز في الفورمولا 1، حيث يظهر شعارها على سيارة الفريق التي يقودها أليكسندر ألبون وفرانكو كولابينتو، وكذلك على بزّات العمل للفريق.

كما أشاد جايمس باور، مدير الشؤون التجارية لدى فريق ويليامز، بالشراكة قائلاً: "تساعد دوراسيل في تعزيز تحوّل فريق ويليامز في سعيه نحو النجاح المستقبلي في البطولات".

واختتم: "نحن فخورون بدعم دوراسيل ضمن تعاونها مع سباق لاس فيغاس".