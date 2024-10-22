جميع البطولات

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

"دوراسيل" تصبح أولى الشركات الراعية لإحدى مناطق "دي آر أس" في لاس فيغاس

أصبحت دوراسيل أولى الشركات الراعية لإحدى مناطق تفعيل نظام الحد من الجر "دي آر أس" في تاريخ الفورمولا 1، حيث قامت برعاية إحدى تلك المناطق في سباق جائزة لاس فيغاس الكبرى.

يوكي تسونودا، ألفا تاوري

موتورسبورت للأعمال

تغطية كامل جوانب الأعمال في شبكة موتورسبورت

سيتم عرض ألوان دوراسيل المميزة (النحاسي والأسود) بشكل بارز في منطقة "دي آر أس" التي تقع على مقطع كوفال في حلبة شوارع لاس فيغاس، وهو أول تعاون من نوعه منذ إدخال النظام موسم 2011.

ويتضمن التعاون التجاري لوحات بتقنية "إل إي دي" على جسر فوق المسار، بالإضافة إلى لافتات جانبية ولافتات تجارية على الأسطح.

حيث علّق براندن دولبي، نائب رئيس الشراكات التجارية لجائزة لاس فيغاس الكبرى، على هذا التعاون قائلاً: "يجسّد التعاون مع دوراسيل تقاطع الابتكار والقوة بشكل مثالي. هذا التعاون الأول من نوعه يعكس التزامنا بتقديم تجارب عالية الأداء في حلبتنا".

اقرأ أيضاً:
شارل لوكلير، فيراري وجورج راسل، مرسيدس

شارل لوكلير، فيراري وجورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وتمتلك دوراسيل بالفعل شراكة مع فريق ويليامز في الفورمولا 1، حيث يظهر شعارها على سيارة الفريق التي يقودها أليكسندر ألبون وفرانكو كولابينتو، وكذلك على بزّات العمل للفريق. 

كما أشاد جايمس باور، مدير الشؤون التجارية لدى فريق ويليامز، بالشراكة قائلاً: "تساعد دوراسيل في تعزيز تحوّل فريق ويليامز في سعيه نحو النجاح المستقبلي في البطولات". 

واختتم: "نحن فخورون بدعم دوراسيل ضمن تعاونها مع سباق لاس فيغاس".

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق سترول يسجّل رقماً قياسياً جديداً "غير مرغوب"
المقال التالي مرسيدس تُصرّ على عدم وجود مشكلة في تحديثات أوستن وتضع خطّة للمكسيك

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

ريد بُل تُلمح إلى اختبار طال انتظاره لتسونودا

ريد بُل تُلمح إلى اختبار طال انتظاره لتسونودا

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
ريد بُل تُلمح إلى اختبار طال انتظاره لتسونودا
ستيلا: تعليق ماركو حول نوريس أكثر جدية من شتائم السائقين

ستيلا: تعليق ماركو حول نوريس أكثر جدية من شتائم السائقين

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
ستيلا: تعليق ماركو حول نوريس أكثر جدية من شتائم السائقين
مرسيدس تُصرّ على عدم وجود مشكلة في تحديثات أوستن وتضع خطّة للمكسيك

مرسيدس تُصرّ على عدم وجود مشكلة في تحديثات أوستن وتضع خطّة للمكسيك

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
مرسيدس تُصرّ على عدم وجود مشكلة في تحديثات أوستن وتضع خطّة للمكسيك
دبليو إي سي: بورشه تتخلى عن لوتيرر من تشكيلتها لموسم 2025

دبليو إي سي: بورشه تتخلى عن لوتيرر من تشكيلتها لموسم 2025

WEC دبليو إي سي
دبليو إي سي: بورشه تتخلى عن لوتيرر من تشكيلتها لموسم 2025

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط