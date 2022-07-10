دوّاسة وقود لوكلير "الخائف" علقت عند مستوى 30 بالمئة في سباق النمسا

بدا لوكلير وزميله كارلوس ساينز الإبن متمتّعين بشكلٍ واضح باليد العليا في مواجهة ريد بُل وسائقها ماكس فيرشتابن على صعيد الوتيرة. وتمكّن لوكلير من تجاوز فيرشتابن صاحب قطب الانطلاق الأوّل ثلاث مرّات في طريقه لتحقيق فوزه الأوّل في تسعة سباقات.

لكن مع انسحاب ساينز من المركز الثالث بسبب احتراق محرّكه في اللفّة الـ 57، عانى لوكلير من مشاكل موثوقيّة هو الآخر في اللفّات الأخيرة.

وأشار أصيل موناكو إلى وجود مشكلة في دوّاسة الوقود، حيث بدا أنّها تبقى مضغوطة في المنعطفات. وبعد العديد من المحادثات مع فريقه فيراري، تشبّث لوكلير ليتغلّب على فيرشتابن بأقلّ من ثانيتين.

وشعر سائق فيراري بالارتياح بعد عبوره خطّ النهاية، حيث قال عبر اللاسلكي أنّه كان "خائفًا" من خسارته لفوزٍ آخر محقّق بعد انسحابه من الصدارة في كلٍ من إسبانيا وأذربيجان.

وقال لوكلير لاحقًا أنّ دوّاسة الوقود كانت تبقى عالقة في المنعطفات بنسبة 20 إلى 30 بالمئة من قوّتها، وهو ما صعّب مهمّته لإدارة اللفّات الأخيرة.

وقال: "كان سباقًا جيّدًا حقًا، كانت الوتيرة حاضرة منذ البداية، وخضنا بعض المعارك الجيّدة مع ماكس".

وأضاف: "لكنّ الوضع كان صعبًا بشكلٍ مذهل في النهاية. واجهت هذه المشكلة مع دوّاسة الوقود، وكانت تعلق بنسبٍ بين 20 و30 بالمئة على السرعات المنخفضة".

وأردف: "كانت لفّات صعبة للغاية، لكنّنا تمكّنا من التشبّث حتّى النهاية. أنا سعيدٌ جدًا".

وعندما سُئل إن كانت أجراس الخطر قد رنّنت بعد رؤيته ألسنة اللهب تلتهم سيارة زميله ساينز، اعترف لوكلير بأنّ سجلّ موثوقيّة فيراري كان يجول خاطره.

وقال في هذا الصدد: "حدثت المشكلتان في ذات الوقت تقريبًا بشكلٍ غريب، وكانت تجول خاطري".

وأردف: "أعلم أنّ مشكلتي لم تكن في المحرّك، بل في الدواسة. لكنّنا تمكّنا من الاستمرار حتّى النهاية لحسن الحظّ".

وأحرز لوكلير فوزه الأوّل منذ جائزة أستراليا الكبرى في مارس الماضي، وذلك بعد أن حرمه مزيجٌ من مشاكل الموثوقيّة وخيارات الاستراتيجيّات من أيّة انتصارات خلال السباقات الثمانية الماضية، وهو ما سمح لغريمه فيرشتابن ببناء أفضليّة في صدارة بطولة السائقين.

ومع كسبه لخمسة نقاطٍ على حساب فيرشتابن في النمسا، والتي شملت السباق القصير الذي فاز به الهولندي، اعترف فيتيل بأنّه احتاج لتحقيق فوزه الثالث في موسم 2022.

وقال حيال ذلك: "احتجت لهذا الفوز بالتأكيد. أعني أنّ السباقات الخمسة الماضية كانت صعبة للغاية بالنسبة لي، وكذلك للفريق".

واختتم بالقول: "وأن نتمكّن أخيرًا من إظهار امتلاكنا للوتيرة في السيارة لهو أمرٌ مذهل، لذا نحتاج لمواصلة الضغط حتّى النهاية".