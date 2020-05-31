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دفعة إضافية لجائزة بريطانيا الكبرى مع إعلان الحكومة استئناف الفعاليات الرياضية

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دفعة إضافية لجائزة بريطانيا الكبرى مع إعلان الحكومة استئناف الفعاليات الرياضية
31-05-2020

حصلت آمال حلبة سيلفرستون باستضافة سباقي فورمولا واحد هذا العام على دفعة إضافية بعد إعلان الحكومة البريطانية استئناف الفعاليات الرياضية من دون جمهور بدءًا من يوم غد الإثنين 1 يونيو/حُزيران.

تم تعليق موسم الفورمولا واحد منذ إلغاء جولة أستراليا الافتتاحية في مارس/أذار الماضي بسبب تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19"، حيث تمّ إثر ذلك إلغاء أو تأجيل السباقات التالية.

وقد وضعت الفورمولا واحد خططًا لاستئناف الموسم مع سباقين متتاليين في النمسا في 5 و12 يوليو/تموز، الخطوة التي شهدت دفعة كبيرة يوم أمس السبت مع منح الحكومة النمساوية الضوء الأخضر لمقترح البطولة.

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وكانت تأمُل حلبة سيلفرستون كذلك استضافة سباقين عقب حدثي النمسا، على الرُغم من أن الشكوك أحاطت بتلك الخطة في البداية عندما لم يتم استثناء أفراد الفورمولا واحد من قرار حكومة المملكة المتّحدة بفرض حجر إلزامي لمدة 14 يومًا على القادمين من الخارج.

مع ذلك، وردت تقارير في الأسبوع الماضي بأنّ بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا كان قد أخبر وزرائه بأن يضعوا استثناءً للفورمولا واحد، حيث تمّ وضع موعد في شهر أغسطس/آب المُقبل لاستقبال البطولة في سيلفرستون.

وبالرُغم من أنّ الحكومة لم تعلن بعد عن أيّ تحديث بشأن وضع الفورمولا واحد، لكنّ البطولة اقتربت أكثر من الحصول على ذلك الاستثناء عندما أعلن أوليفر دودن وزير الثقافة البريطاني استئناف الفعاليات الرياضية المباشرة في المملكة بدءًا من غدٍ الاثنين.

وضمن حديثه في خطاب عام، قال دودن في هذا الصّدد: "الآن وبعد أكثر من شهرين من توقّف الفعاليات الرياضية وبعد نقاشات دائمة مع الخبراء الطبيين والكيانات الرياضية، فأنا سعيد بأن أعلم اليوم بأن الحكومة قد نشرت توجيهات تسمع باستئناف الفعاليات الرياضية من دون جمهور بدءًا من اليوم الاثنين على أقرب تقدير، وفقط عندما يكون من الآمن القيام بذلك. حيث يعود الأمر لكل رياضة على حدة بتحديد وقت استئناف فعالياتها، إذ أنّه الأكثر دراية بذلك".

وأضاف: "لكن كرة القدم، التنس، سباقات الخيل، الفورمولا واحد، الكريكت، الغولف، الركبي، السنوكر وغيرها من الرياضات تتجّه جميعًا للعودة إلى شاشاتنا قريبًا، حيث ستتقدمها سباقات الخيل في الشمال شرقي الأسبوع المُقبل".

واختتم: "لقد واجهنا تحديات كبيرة للوصول إلى تلك النقطة. حيث عملنا مع الصحة العامة في كل خطوة في ذلك الطريق متبعين مقاربة دقيقة لبلوغ تلك المرحلة".

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هذا ومن المتوقّع أن تعلن الفورمولا واحد عن رونامة موسمها الأوروبي خلال الأيام القليلة المُقبلة، حيث ما تزال البطولة تهدف إلى استضافة بين 15 و18 سباقًا تُقام في أوروبا، آسيا والأمريكيتين وتنتهي في الخليج.

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