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دعوى ماسا القضائية حيال لقب 2008 "بهدف العدالة وليس المال"

قال فيليبي ماسا أن قضيته ضدّ الفورمولا واحد والاتحاد الدولي للسيارات "فيا" إزاء لقب موسم 2008، تهدف لتحقيق "العدالة للرياضة" وليس تلقي تعويضات مالية.

خلدون يونس
من قبل:
فيليبي ماسا

كان ماسا قد صعّد من حدّة المواجهة القضائية فيما يتعلق بمسألة خسارته لقب موسم 2008 للفورمولا واحد، حين أرسل رسالة إلى ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للبطولة ومحمد بن سُليّم رئيس "فيا"، موضحاً فيها تفاصيل المطالبات القضائية.

وكان البرازيلي قد خسر اللقب لصالح لويس هاميلتون سائق مكلارين آنذاك بفارق نقطة وحيدة، لكنه يرى بأن نتيجة سباق سنغافورة المثير للجدل (الذي حصلت خلاله فضيحة "كراش غايت" حين تسبب نيلسون بيكيه الابن بحادثة متعمدة أدت لدخول سيارة الأمان وساعدت زميله فرناندو ألونسو آنذاك بالفوز بالسباق)، يجب شطبها.

وفي تلك الرسالة التي اطلع عليها موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أوضح فريق ماسا القضائي بأن البرازيلي كان "ضحية مؤامرة" كلفته خسارة عشرات الملايين من اليوروهات.

وضمن معرض كلامه مع النسخة البرازيلية لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أكد ماسا أن التعويضات ليست الهدف وراء مطالباته القضائية، والتي قدمها لاحقاً إلى محكمة بريطانية.

فقال: "من الواضح أننا سنتوقف حين نحصل على النتيجة التي نعتقد أنها عادلة للرياضة".

وأكمل: "لهذا السبب قررت جمع فريق قضائي كبير. أنا أقوم بهذا من أجل الرياضة، ومن أجل إثبات أن التلاعب لا مكان له في رياضتنا".

وتابع: "لا أقوم بذلك من أجل المال. بل من أجل العدالة في الرياضة".

وأردف: "أياً كانت التكهنات التي ينشرها الآخرون حيال رغبتي بالمال، فإنها خاطئة تماماً".

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بالمقابل، أوضح ماسا أنه واثق للغاية من متانة قضيته، وأنه "من المهم للغاية أن يفهم الناس" أن ما حصل في سنغافورة "حرمه" من اللقب.

فقال: "أنا متفائل بالكامل. من الواضح الآن ما حصل في سباق سنغافورة 2008، كان يجب أن يتم إيقاف ذلك السباق. لكن ذلك لم يحصل".

وأردف: "لذا، لم تتم معاقبة أي أحد في النهاية، وكل ما حصل غير مقبول على الإطلاق".

واسترسل: "من المهم أن يدرك الجميع ما حصل بالكامل. من المهم للناس أن تفهم أن نتيجة بطولة السائقين في ذلك الموسم تم التلاعب بها بسبب ما حصل في السباق".

يشار إلى أن ماسا قدم قضيته بالفعل أمام محكمة بريطانية، ونتيجة تداعيات كل ذلك، فإن البرازيلي لم يتواجد في البادوك خلال مجريات جولة إيطاليا.

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