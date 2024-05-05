دعم حاسم من رئيس شركة ريد بُل "المقتنع" بأن هورنر هو المدير الأنسب لفريق الفورمولا 1

أحاط الشك بموقع هورنر داخل الفريق المتمركز في ميلتون كينز في وقت سابق من هذا العام في أعقاب اتهامات الإساءة التي وجهت له من إحدى الموظفات.

وهو ما ترتب عليه تحقيق داخلي طويل انتهى بتبرأة ساحة هورنر، لكنه تسبب في الوقت ذاته بصراع للقوى داخل أسوار العلامة النمساوية يهدّد بتمزيق الفريق.

وكانت هنالك أحاديث بأن الجانب التايلندي صاحب الحصة الأكبر من شركة مشروبات الطاقة يقدم دعمه الكامل لهورنر، في حين يرغب الجانب النمساوي الذي يترأسه مينتزلاف في استبداله.

وما عزّز من تلك التكهنات كان غياب مينتزلاف عن ساحة التصريحات وسط ذلك الوضع المحتدم وعدم تقديمه أي دعم رسمي لهورنر بالرغم من أنه حظي بالفرصة لذلك خلال تواجده في جائزة السعودية الكبرى.

لكن وضمن حوار له مع صحيفة بيلد، أوضح مينتزلاف بأنه يدعم هورنر بشكل كامل ويعتقد أن بمقدوره مواصلة قيادة الفريق نحو النجاحات على المدى الطويل.

حيث قال: "أنا مقتنع بذلك. حيث أنه لا يفكر سوى في نجاح الفريق، كما أنه مدير تنفيذي جيد للغاية".

في المقابل، يمكن القول بأن مهمة مواصلة ريد بُل سلسلة نجاحاته في البطولة لم تعد أسهل بعد الإعلان عن رحيل المدير التقني أدريان نيوي، إذ وبينما لا يعدّ رحيل أسطورة التصميم خبرًا سعيدًا بالنسبة لمينتزلاف، لكنه أوضح بأن الهيكل التقني القائم سيسمح للفريق لمواصلة إنتاج سيارات رائعة.

فقال: "أدريان قام بعمل رائع على مدار السنوات، ولعب دورًا كبيرًا في فوزنا بـ 13 لقبًا".

وتابع: "من المؤسف طبعًا أنه سيغادرنا، لكننا ناقشنا المسألة بشكل منصف ومحترم للغاية، وما سيتركه وراءه ليس إرثًا فريدًا وحسب، ولكن هيكلًا تقنيًا ساعد في بنائه كذلك".