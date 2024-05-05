دعم حاسم من رئيس شركة ريد بُل "المقتنع" بأن هورنر هو المدير الأنسب لفريق الفورمولا 1
صرّح أوليفر مينتزلاف المدير العام لشركة مشروبات الطاقة بأولى كلمات الدعم العلني لمدير فريقه في الفورمولا 1 كريستيان هورنر، حيث أصرّ على أنه الرجل المناسب لتحقيق المزيد من النجاحات مع الفريق.
الصورة من قبل: ألكسندر ترينتز
أحاط الشك بموقع هورنر داخل الفريق المتمركز في ميلتون كينز في وقت سابق من هذا العام في أعقاب اتهامات الإساءة التي وجهت له من إحدى الموظفات.
وهو ما ترتب عليه تحقيق داخلي طويل انتهى بتبرأة ساحة هورنر، لكنه تسبب في الوقت ذاته بصراع للقوى داخل أسوار العلامة النمساوية يهدّد بتمزيق الفريق.
وكانت هنالك أحاديث بأن الجانب التايلندي صاحب الحصة الأكبر من شركة مشروبات الطاقة يقدم دعمه الكامل لهورنر، في حين يرغب الجانب النمساوي الذي يترأسه مينتزلاف في استبداله.
وما عزّز من تلك التكهنات كان غياب مينتزلاف عن ساحة التصريحات وسط ذلك الوضع المحتدم وعدم تقديمه أي دعم رسمي لهورنر بالرغم من أنه حظي بالفرصة لذلك خلال تواجده في جائزة السعودية الكبرى.
لكن وضمن حوار له مع صحيفة بيلد، أوضح مينتزلاف بأنه يدعم هورنر بشكل كامل ويعتقد أن بمقدوره مواصلة قيادة الفريق نحو النجاحات على المدى الطويل.
حيث قال: "أنا مقتنع بذلك. حيث أنه لا يفكر سوى في نجاح الفريق، كما أنه مدير تنفيذي جيد للغاية".
في المقابل، يمكن القول بأن مهمة مواصلة ريد بُل سلسلة نجاحاته في البطولة لم تعد أسهل بعد الإعلان عن رحيل المدير التقني أدريان نيوي، إذ وبينما لا يعدّ رحيل أسطورة التصميم خبرًا سعيدًا بالنسبة لمينتزلاف، لكنه أوضح بأن الهيكل التقني القائم سيسمح للفريق لمواصلة إنتاج سيارات رائعة.
فقال: "أدريان قام بعمل رائع على مدار السنوات، ولعب دورًا كبيرًا في فوزنا بـ 13 لقبًا".
وتابع: "من المؤسف طبعًا أنه سيغادرنا، لكننا ناقشنا المسألة بشكل منصف ومحترم للغاية، وما سيتركه وراءه ليس إرثًا فريدًا وحسب، ولكن هيكلًا تقنيًا ساعد في بنائه كذلك".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
براون: نيوي لن يكون قطعة الدومينو الأخيرة التي تسقط في ريد بُل
ويليامز تخوض محادثات مع نيوي حيال لم شمل الطرفين في الفورمولا 1
بيريز: نيوي سيكون له "تأثير فوري" على فريقه القادم
نوريس يكسر لعنة الانتصارات ليفوز في سباق ميامي أمام فيرستابن ولوكلير
مينتزلاف رئيس ريد بُل: مساعي وولف لضم فيرستابن "ليست من الصواب والاحترام"
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
ساينز يتلقى عقوبة جراء احتكاكه مع بياستري في سباق ميامي ليتراجع حتى المركز الخامس
لوكلير: كنا نتوقع أن تكون مكلارين قوية "لكن ليس بهذه القوة" في ميامي
مكلارين تفاجأت من امتلاك السيارة المحدّثة لوتيرة متفوقة على ريد بُل
نوريس بعد فوزه الأول في الفورمولا 1: لقد تمسكت بمكلارين لأنني آمنت بهذا الفريق
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات