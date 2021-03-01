دعامة المرآة المسنّنة قد تكون أحدث مصادر مكاسب مرسيدس في الفورمولا واحد

يعلم الفريق أنّه لا تُوجد رصاصة سحريّة للفوز في الفورمولا واحد: بل يتعلّق الأمر بإتقان كلّ جانب من توليفة السيارة والمحرّك وعدم ترك أيّة جوانب من دون العمل عليها من أجل تحقيق حتّى أصغر المكاسب.

إذ لدى جمع تلك المكاسب الهامشيّة الصغيرة فإنّها ستُوفّر خطوة جيّدة إلى الأمام على صعيد الأداء.

وأظهرت مرسيدس رغبتها في الانغماس في أدقّ التفاصيل، ويبدو أنّها فعلت ذلك مجدّدًا بالنظر إلى اللمحات الأولى لسيارة "دبليو12" التي قدّمها الفريق ضمن فيديو أطلقه لعمليّة قياس فالتيري بوتاس لمقعده.

حيث ظهر تصميم فريدٌ جديدٌ تبنّاه الفريق على صعيد دعامة المرآة من أجل المساعدة على تحسين التيارات الهوائيّة المتدفّقة إلى الخلف أكثر.

دعامة مرآة سيارة مرسيدس "دبليو12" تصوير: مرسيدس

لدى المرايا التي أظرهرها الفريق في الفيديو قسمٍ خلفي أطول من المعتاد، فضلًا عن ذلك فإنّ تصميمها يتّبع منحى متدرّجًا أو مُسنّنًا (باللون الأصفر). ويُشير ذلك إلى أنّ الفريق يسعى مجدّدًا إلى إيجاد طريقة لاستغلال ذلك السطح من أجل تحسين الأداء الانسيابيّ.

كما تمّ تعديل زاوية الدعامة من أجل التأثير أكثر على التيارات الهوائيّة العابرة حول قمرة القيادة. كما من الجدير تذكّر عدم وجود الطوق في تلك المرحلة.

وتُعرف مرسيدس باستخدامها لحجاب الهواء المسنّن أمام قمرة القيادة لعدّة أعوام، لكنّ تلك ليست المنطقة الوحيدة التي استغلّ فيها الفريق ذلك المفهوم التصميميّ.

وإليكم خمسة أمثلة على استخدام مرسيدس للتصاميم المسنّنة سعيًا وراء المزيد من الأداء...

تفاصيل حاجب هواء مرسيدس "دبليو08" تصوير: صور ساتون

تستخدم مرسديس حاجب هواء مسنّن لعدّة أعوامٍ الآن. تُستخدم التسنّنات من أجل التقليص من اهتزازات خوذة السائق.

الجناح الامامي لسيارة مرسيدس دبليو06 في روسيا تصوير: جورجيو بيولا

أضاف الفريق شريطًا مسنّنًا على الحافة الخلفيّة من الجناح الأماميّ على سيارة "دبليو06" في محاولة لتحسين الأداء من الرفرفتين الأولى والثانية.

الجناح الخلفي لسيارة مرسيدس دبليو07 تصوير: جورجيو بيولا

وشهدت خليفتها تبنّي حلٍ مماثل على الحافة الخلفيّة من السطح الرئيسي للجناح الخلفيّ وذلك من أجل تعزيز أداء الجناح وكذلك نظام "دي آر اس".

نظام "دي آر اس" على سيارة مرسيدس "دبليو20" تصوير: جورجيو بيولا

تمّ تزويد سيارتَي "دبليو10" و"دبليو11" بمفعّل نظام "دي آر اس" بحافة مسنّنة مشابهة للمستخدمة على المحرّكات النفاثة في الطائرات. وتوفّر التسنّنات تأثيرًا انسيابيًا مختلفًا يُعزّز أداء الجنيّح خلفها.

تفاصيل الجناح الخلفي لسيارة مرسيدس دبليو10 تصوير: جورجيو بيولا

كجزء من حزمة تحديثات كبيرة قدّمها الفريق ضمن جائزة ألمانيا الكبرى 2019، أُضيفت تسنّنات على الزاوية الخلفيّة العليا. وتُساعد هذه الأخيرة على تحسين أداء دوّامة الحافة والتقليل من الجرّ وزيادة الارتكازيّة.