دروغوفيتش سيشارك بديلاً عن سترول المصاب في تجارب البحرين الشتوية

أعلن الفريق أن لانس سترول تعرض لحادثة أثناء قيادة الدراجة الهوائية خلال التمرين، ولن يتمكن من المشاركة في التجارب الشتوية التي تمتد لثلاثة أيام.

وبالتالي تم استدعاء بطل الفورمولا 2 ليحصل على فرصة غير متوقعة لقيادة السيارة الجديدة.

وسيقود فرناندو ألونسو السيارة خلال فترة ما بعد الظهر من يوم الخميس، حيث أكد الفريق أنه لم يحدد بعد جدول اليومين المتبقيين من التجارب.

يشار إلى أن سائق أستون مارتن الاحتياطي الآخر، ملتزم بمشاركة في جولة كايب تاون للفورمولا إي يوم السبت.

فيليبي دروغوفيتش، أستون مارتن تصوير: صور موتورسبورت