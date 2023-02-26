دروغوفيتش سيتسابق لصالح أستون مارتن في البحرين إن لم يمتثل سترول للشفاء

قال الفريق بأنّه سيمنح كلّ فرصة لسترول للمشاركة في الجولة الافتتاحيّة من الموسم، وهو ما يُشير إلى أنّ القرار قد يُتّخذ في اللحظة الأخيرة، وأنّ الكندي قد يقود ربّما في التجارب الحرّة الأولى مع إمكانيّة المغادرة في حال لم يكن قادرًا على القيادة بالمستوى المناسب.

لكنّ الخطوة الأولى بالنسبة له ستكون التواجد في جهاز محاكاة الفريق في سيلفرستون لتقييم لياقته.

وأشار الفريق في تغريدة اليوم الأحد: "سيُواصل الفريق منح لانس كلّ فرصة للتسابق، بانتظار تعافيه من الإصابة. في حال لم يكن متمتّعًا بلياقة كافية للمنافسة، فإنّ فيليبي سيقود السيارة بجوار فرناندو ألونسو.

وكان مايك كراك مدير الفريق قد أشاد بأداء دروغوفيتش بعد انتهاء التجارب الشتويّة أمسٍ السبت.

وقال: "قام فيليبي بعملٍ جيّدٍ جدًا. أعني أنّ علينا أن لا ننسى أنّ كلّ ما يجري هنا جديدٌ بالكامل عليه. لم تسبق له قيادة السيارة. إنّه شخصٌ هادئٌ جدًا. مقاربته على ذلك النحو كذلك. لذا كان الأمر سهلًا للغاية".

وأضاف: "أنا متفاجئٌ على الدوام بمدى هدوئه، لأنّه برازيلي! قام بعملٍ جيّدٍ جدًا، بدأ ببناء أدائه بشكلٍ تدريجي في اليوم الأوّل، وقام بكلّ ما طلبناه منه بشكلٍ مثالي".

وأردف: "ولم يرتكب أيّة أخطاء اليوم. أعتقد بأنّكم شاهدتم ذلك، لا إغلاق مكابح أو تفويت لرأس المنعطف. لذا نحن سعداء بما فعله".

كما أشاد فرناندو ألونسو بالبرازيلي الشاب، معترفًا في ذات الوقت بأنّ افتقار حامل لقب الفورمولا 2 للمسافات المقطوعة سيفرض تحديًا.

وفي حين أنّ هذا الإعلان تمحور حول الجولة الافتتاحيّة في البحرين، فإنّ كراك لم يستبعد إمكانيّة عودة سيباستيان فيتيل بطل العالم أربع مرّات في حال استمرّ غياب سترول حتّى الجولة الثانية في المملكة العربيّة السعوديّة.