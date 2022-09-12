دروغوفيتش بطل الفورمولا 2 ينضم إلى فريق أستون مارتن للفورمولا واحد كسائق احتياطي
انضم فيليبي دروغوفيتش البطل الذي حسم اللقب حديثاً في الفورمولا 2 إلى أستون مارتن كسائق احتياطيّ وبات بذلك أول عضو ضمن برنامج تطوير السائقين الناشئين.
حسم دروغوفيتش لقب الفورمولا 2 في مونزا يوم السبت مع بقاء ثلاثة سباقات حتى نهاية الموسم، ما وضعه ضمن قائمة الفرق التي تبحث عن سائقين يافعين.
وأعلنت أستون مارتن انضمام دروغوفيتش إلى برنامجها للسائقين الناشئين، حيث سيشارك في التجارب الحرة الأولى للمرة الأولى له في جولة أبوظبي الختامية.
ويتجه دروغوفيتش لتمديد برنامج الاختبارات كجزء من دوره مع الفريق حيث سيشارك في تجارب أبوظبي كذلك ما بعد الموسم، مع فرصة قيادة سيارة فورمولا واحد بمواصفات 2021 على المسار أيضاً.
كما سيكون السائق الاحتياطي لتشكيلة أستون مارتن في 2023، المؤلفة من فرناندو ألونسو ولانس سترول.
حيث قال دروغوفيتش: "الانضمام إلى أستون مارتن لأصبح عضواً ضمن برنامجها للسائقين لهي فرصة مذهلة لي، تضيف المزيد من الحماسة لموسم 2022 الناجح".
وتابع: "الفوز بلقب الفورمولا 2 لطالما كان يعتبر منصة الانطلاق الأفضل نحو مسيرة في الفورمولا واحد، وأعتقد أن دوري مع أستون مارتن يمنحني الأدوات اللازمة لتحقيق خطوتي التالية".
وأردف: "سيكون موسم 2023، تعليمياً بالنسبة لي، سأعمل مع الفريق لكن هدفي الأساسي هو التطور كسائق".
من جهته، قال مايك كراك مدير فريق أستون مارتن: "أظهر فيليبي موهبة مذهلة، تصميماً وثباتاً رائعين على طريق الفوز بلقب الفورمولا 2".
وأردف: "أذكر على وجه الخصوص انتصاراته في برشلونة، كانت مذهلة حقاً".
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