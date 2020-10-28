فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
31 أكتوبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
3 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
16 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
29 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
04 ديسمبر
الحدث التالي خلال
36 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
43 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / جائزة البرتغال الكبرى / أخبار عاجلة

"درس" البرتغال الذي يتوجب على حلبة برشلونة تبنّيه

المشاركات
التعليقات
"درس" البرتغال الذي يتوجب على حلبة برشلونة تبنّيه

يرى دانيال ريكاردو أنه يتوجب على الفورمولا واحد البحث في سبب تقديم حلبة بورتيماو لسباقٍ ممتع، لأن ذلك قد يساعد حلبات أخرى على التحسّن مثل برشلونة.

لم يكن من المتوقع أن تحظى حلبة ألغارف بسباقٍ حماسي وفرص كثيرة للتجاوزات، لكن سباق جائزة البرتغال الكبرى حمل الكثير من اللحظات المثيرة.

علاوة على ذلك، فإن تصميم الحلبة ساعد في رفع مستويات المنافسة مع الكثير من المعارك بين السائقين.

ويرى ريكاردو أن هناك عاملين اثنين لعبا دوراً في سباق الأحد، الأول هو سطح المسار والثاني الأهم هو طبيعة المنعطف الأخير.

فقال: "أود القول أن من أهم ميزات الحلبة هو المنعطف الأخير السريع. فهو يمنحك حقاً الفرصة لاستغلال عامل السحب مبكراً، مثل موجيللو".

وأكمل: "إنه منعطف سريع للغاية. لو نظرنا إلى برشلونة، وعندما تتسارع خارجاً من منعطف بطيء، فإن السيارة تعاني مع مقاومة الجرّ".

وتابع: "لكن حالما تصل إلى منتصف  المنعطف، فإن الوقت يصبح متأخراً (على محاولة التجاوز). لذا أعتقد أن المنعطف السريع قبل  المقطع المستقيم يساعد كثيراً في عامل السحب والتجاوزات".

وأردف: "من ثم أعتقد كذلك، أن سطح المسار كان زلقاً جداً. ارتكاب الأخطاء سهل جداً، إن حافظتَ على خط تسابق نظيف والآخرون أخطؤوا، حينها يمكنك اقتناص الفرصة".

اقرأ أيضاً:

وتم اعتماد هذا المنعطف للمرة الأولى عام 2007، بهدف تسهيل التجاوزات. ويرى ريكاردو أنه ومع الجيل الحالي من السيارات، فإنه من الأفضل اعتماد منعطفات سريعة قبل المقاطع السريعة.

حيث قال: "أودّ العودة إلى الشكل القديم الكلاسيكي لحلبة برشلونة مع ذلك المنعطف الأخير القديم".

واختتم: "أعتقد أن التجاوزات ستتحسن بشكل دراماتيكي، لذا آمل حصول ذلك".

اقرأ أيضاً:

الفورمولا واحد تتّجه لاعتماد روزنامة من 23 سباقًا في 2021

المقال السابق

الفورمولا واحد تتّجه لاعتماد روزنامة من 23 سباقًا في 2021
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البرتغال الكبرى
قائمة السائقين دانيال ريكاردو
قائمة الفرق فريق رينو اف1

الأكثر شعبية اليوم

"درس" البرتغال الذي يتوجب على حلبة برشلونة تبنّيه
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"درس" البرتغال الذي يتوجب على حلبة برشلونة تبنّيه

فيراري: خطة ريد بُل لتجميد المحركات ليست أولوية
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري: خطة ريد بُل لتجميد المحركات ليست أولوية

ماسا: هاميلتون يتفوّق على شوماخر من ناحية الموهبة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ماسا: هاميلتون يتفوّق على شوماخر من ناحية الموهبة

ماركو: من الصعب تقبّل رحيل "الرفيق الدائم" لاودا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ماركو: من الصعب تقبّل رحيل "الرفيق الدائم" لاودا

فيرشتابن: هوية زميلي في ريد بُل لموسم 2021 "مسألة غير مهمة فعلياً"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: هوية زميلي في ريد بُل لموسم 2021 "مسألة غير مهمة فعلياً"

تحليل السباق: القرار المبكّر الذي منح هاميلتون الأفضليّة في بورتيماو
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل السباق: القرار المبكّر الذي منح هاميلتون الأفضليّة في بورتيماو

الفورمولا واحد تتّجه لاعتماد روزنامة من 23 سباقًا في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الفورمولا واحد تتّجه لاعتماد روزنامة من 23 سباقًا في 2021

إلغاء باها دبي الدولي في شهر نوفمبر
كروس كانتري كروس كانتري / أخبار عاجلة

إلغاء باها دبي الدولي في شهر نوفمبر

أحدث الأخبار

"درس" البرتغال الذي يتوجب على حلبة برشلونة تبنّيه
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"درس" البرتغال الذي يتوجب على حلبة برشلونة تبنّيه

الفورمولا واحد تتّجه لاعتماد روزنامة من 23 سباقًا في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الفورمولا واحد تتّجه لاعتماد روزنامة من 23 سباقًا في 2021

فيرشتابن: هوية زميلي في ريد بُل لموسم 2021 "مسألة غير مهمة فعلياً"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: هوية زميلي في ريد بُل لموسم 2021 "مسألة غير مهمة فعلياً"

غاسلي: أنا أقود حالياً أفضل من أي وقت مضى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غاسلي: أنا أقود حالياً أفضل من أي وقت مضى

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل السباق: القرار المبكّر الذي منح هاميلتون الأفضليّة في بورتيماو

2
فورمولا 1

الفورمولا واحد تتّجه لاعتماد روزنامة من 23 سباقًا في 2021

3
كروس كانتري

إلغاء باها دبي الدولي في شهر نوفمبر

12د
4
فورمولا 1

ماركو: من الصعب تقبّل رحيل "الرفيق الدائم" لاودا

5
فورمولا 1

فيراري: خطة ريد بُل لتجميد المحركات ليست أولوية

أحدث الأخبار

"درس" البرتغال الذي يتوجب على حلبة برشلونة تبنّيه
فورمولا 1

"درس" البرتغال الذي يتوجب على حلبة برشلونة تبنّيه

الفورمولا واحد تتّجه لاعتماد روزنامة من 23 سباقًا في 2021
فورمولا 1

الفورمولا واحد تتّجه لاعتماد روزنامة من 23 سباقًا في 2021

فيرشتابن: هوية زميلي في ريد بُل لموسم 2021 "مسألة غير مهمة فعلياً"
فورمولا 1

فيرشتابن: هوية زميلي في ريد بُل لموسم 2021 "مسألة غير مهمة فعلياً"

غاسلي: أنا أقود حالياً أفضل من أي وقت مضى
فورمولا 1

غاسلي: أنا أقود حالياً أفضل من أي وقت مضى

وولف: مرسيدس لن تسمح بالشعور بالاستحقاق مطلقًا بعد الألقاب السبعة
فورمولا 1

وولف: مرسيدس لن تسمح بالشعور بالاستحقاق مطلقًا بعد الألقاب السبعة

أحدث ملفات الفيديو

أسباب معاناة سيباستيان فيتيل مع فيراري 05:49
فورمولا 1

أسباب معاناة سيباستيان فيتيل مع فيراري

هاميلتون يكسر رقم مايكل شوماخر القياسي لعدد الانتصارات 01:58
فورمولا 1

هاميلتون يكسر رقم مايكل شوماخر القياسي لعدد الانتصارات

بيرني إكلييستون في عامه التسعين 02:22
فورمولا 1

بيرني إكلييستون في عامه التسعين

عملي في 60 ثانية | مهندس المسار في قسم الدعم المعلوماتي 01:01
فورمولا 1

عملي في 60 ثانية | مهندس المسار في قسم الدعم المعلوماتي

عملي في 60 ثانية | فالتيري بوتاس - سائق فورمولا واحد 01:01
فورمولا 1

عملي في 60 ثانية | فالتيري بوتاس - سائق فورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.