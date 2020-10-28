"درس" البرتغال الذي يتوجب على حلبة برشلونة تبنّيه

لم يكن من المتوقع أن تحظى حلبة ألغارف بسباقٍ حماسي وفرص كثيرة للتجاوزات، لكن سباق جائزة البرتغال الكبرى حمل الكثير من اللحظات المثيرة.

علاوة على ذلك، فإن تصميم الحلبة ساعد في رفع مستويات المنافسة مع الكثير من المعارك بين السائقين.

ويرى ريكاردو أن هناك عاملين اثنين لعبا دوراً في سباق الأحد، الأول هو سطح المسار والثاني الأهم هو طبيعة المنعطف الأخير.

فقال: "أود القول أن من أهم ميزات الحلبة هو المنعطف الأخير السريع. فهو يمنحك حقاً الفرصة لاستغلال عامل السحب مبكراً، مثل موجيللو".

وأكمل: "إنه منعطف سريع للغاية. لو نظرنا إلى برشلونة، وعندما تتسارع خارجاً من منعطف بطيء، فإن السيارة تعاني مع مقاومة الجرّ".

وتابع: "لكن حالما تصل إلى منتصف المنعطف، فإن الوقت يصبح متأخراً (على محاولة التجاوز). لذا أعتقد أن المنعطف السريع قبل المقطع المستقيم يساعد كثيراً في عامل السحب والتجاوزات".

وأردف: "من ثم أعتقد كذلك، أن سطح المسار كان زلقاً جداً. ارتكاب الأخطاء سهل جداً، إن حافظتَ على خط تسابق نظيف والآخرون أخطؤوا، حينها يمكنك اقتناص الفرصة".

وتم اعتماد هذا المنعطف للمرة الأولى عام 2007، بهدف تسهيل التجاوزات. ويرى ريكاردو أنه ومع الجيل الحالي من السيارات، فإنه من الأفضل اعتماد منعطفات سريعة قبل المقاطع السريعة.

حيث قال: "أودّ العودة إلى الشكل القديم الكلاسيكي لحلبة برشلونة مع ذلك المنعطف الأخير القديم".

واختتم: "أعتقد أن التجاوزات ستتحسن بشكل دراماتيكي، لذا آمل حصول ذلك".