دراسة تغييرات على حلبة بول ريكار لتحسين مستويات التسابق

على إثر السباق غير الحماسي في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، طفت على السطح بعض المعلومات التي تفيد بأنّ القائمين على الحلبة دخلوا في محادثات مع "فيا" و"فوم" لإيجاد سُبلٍ لجعل الحلبة أفضل على صعيد التجاوز.

وتتركّز تلك المحادثات على ثلاثة تغييرات أساسيّة للحلبة من شأنها المساعدة على تحسين الوضع. وتتضمّن تغيير شكل المنعطف المزدوج على خطّ "ميسترال" المستقيم من أجل جعله أضيق، إلى جانب إضافة منطقة "دي آر اس" ثالثة قبل منعطف "سينيي"، فضلًا عن شكلٍ جديدٍ بالكامل في المقطع الأوّل من الحلبة.

وقال إريك بولييه مدير فريق الفورمولا واحد السابق، والذي يلعب الآن دور استشاري استراتيجيّ لجائزة فرنسا الكبرى، أنّه بدأ المحادثات مع مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد في يوليو/تموز من هذا العام، وأنّ محادثات تالية أُجريت مع "فوم" بشأن ما يجب القيام به.

وبحديثه حصريًا لموقعنا "موتورسبورت.كوم" حول خططه، قال بولييه: "سألتهم عمّا نحتاج للقيام به؟ عادوا لي بتصميم حلبة جديد بالكامل ولم يكن بول ريكار أصلًا. كانت حلبة جديدة ما يعني قصّة مختلفة! لكنّ ذلك كان جزءًا من الغرض من سؤالي، وذلك لمحاولة إيجاد ما يُمكن فعله".

وأكمل: "لذا أنا الآن في عمليّة العودة إليهم لتقديم الأفكار الجيّدة التي أتّفق معها. نعمل على المسألة وسنرى ما يُمكن فعله".

ومن المرجّح أن ينصبّ تركيز بولييه على المقطع الأوّل من الحلبة، حيث لا يسمح التصميم الحالي متوسّط السرعة للسيارات باتّباع بعضها البعض.

وقال الفرنسي: "بناءً على النتائج التي شاهدتها من فوم، فإنّ الجزء الأوّل سيكون هو مقترحي. أي أن لا نعيد تصميم كلّ شيء، سنُبقي على المنعطف المزدوج وسنبقي على منعطفَي سينيي وبوسيه، كونهما منعطفان من هويّة الحلبة".

وأكمل: "لكن ربّما يُمكننا تعيير المنطقة من المنعطف الأوّل وحتّى الرابع من أجل جعلها أسرع، واعتماد منطقة كبح قويّ. يليها خطّان مستقيمان طويلان ومن شأن ذلك دفع الفرق لاعتماد مستويات ارتكازيّة أقلّ".

وفي حين أنّ البعض أشار إلى أنّ الحلبة يُمكن تحسينها من خلال التخلّي عن المنعطف المزدوج في الخطّ المستقيم الخلفيّ، قال بولييه بأنّ ذلك ليس خيارًا تتمّ دراسته.

وقال حيال ذلك: "يقول الجميع بأنّ علينا التخلّي عن المنعطف المزدوج والإبقاء على خطّ مستقيم طويل وسيحلّ ذلك مشاكلنا. أجل، لكنّه سيخلق مشاكل أخرى بالنسبة لي كون لديّ 10000 مقعد في المدرّجات هناك، ومن الواضح أنّ مصدر العائدات الأساسيّ بالنسبة لمروّج الجائزة الكبرى هي التذاكر".

وأكمل: "لذا أين سأضع هؤلاء الـ 10000 مشجّع في المدرّجات؟ زد على ذلك أنّ كلّ حركات التجاوزات تحدث هناك".

وقال بولييه في المقابل أنّ المنعطف المزدوج يُمكن تضييقه، ما من شأنه المساعدة على جعل منطقة الكبح أقوى.

وقال: "يُمكننا تغيير التصميم قليلًا من أجل جعل الكبح أقسى وترك 20 مترًا إضافيًا للجزء الثاني الذي قد نرى فيه المزيد من التجاوزات إن اعتُمدت منطقة دي آر اس ثالثة".

وأشار بولييه إلى أنّه لم يُتّخذ قرارٌ نهائيّ بعد حول ما يجب فعله، وأنّ تكاليف التغييرات يجب معرفتها مسبقًا أيضاً.

"لا أعلم بعد" أجاب الفرنسيّ عندما سُئل عن موعد الانتهاء من العمل، وأضاف: "علينا اتّخاذ القرار وتحديد من سيدفع ثمن ذلك".