دايفيد كولتارد يوجه رسالة واضحة لمنتقدي قوانين الفورمولا 1 لموسم 2026
حث دايفيد كولتارد سائق الفورمولا 1 السابق الجماهير على منح القوانين الجديدة بعض الوقت قبل إصدار حكم نهائي عليها.
دايفيد كولتارد، ريد بُل
الصورة من قبل: نيكولاز غودت
شهد موسم 2026 دخول موجة جديدة من القوانين إلى البطولة، وحتى الآن تلقت هذه التغييرات ردود فعل متباينة من السائقين والجماهير.
فبينما انتقد البعض التجاوزات "المصطنعة"، ومسألة السوبر كليبنغ، وحجم إدارة الطاقة التي يتعين على السائقين التعامل معها، استمتع آخرون بالبدايات المثيرة لسباق جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحي، الذي شهد صراعًا محتدمًا بين جورج راسل وشارل لوكلير على الصدارة.
وشهد السباق في ملبورن 120 عملية تجاوز، مقارنة بـ 45 فقط في سباق عام 2025.
"كنت في طابور الجوازات أثناء مغادرتي أستراليا مع رجل أكبر مني سنًا كان يقول: انتهيت من الفورمولا 1. أنا أحضر ست جوائز كبرى في السنة. لدي كل سيارات فيراري. ولدي سيارة آر.بي17، وهي سيارة بقيمة خمسة ملايين جنيه إسترليني ستصلني قريبًا" قال كولتارد خلال بودكاست Up To Speed.
وأضاف: "هذا إذن زبون من الفئة العليا، وكان يقول: لا أريد رؤية المديرين، أريد رؤية متسابقين. فقلت له: حسنًا، أفهم ما تقوله، لكن دعنا نعطي الأمر بعض الوقت".
وتابع: "إذا جلست ونظرت إلى الأمر من وجهة نظري، فقد استمتعت حقًا باللفات الأولى من السباق. كانوا يتجاوزون ثم يتبادلون المراكز مرة أخرى. وكان السائقون يحاولون فهم كيفية استخدام الأدوات المتاحة لديهم. أليس هذا هو الحال دائمًا؟".
وأكمل: "عندما جاء كوزوورث بمحرك DFV أعاد كتابة قواعد الفورمولا 1 بالكامل. أي فريق لم يكن لديه محرك مثل ذلك كان خارج المنافسة. لذلك أعتقد أننا بحاجة إلى منح الأمر بعض الوقت".
واختتم: "أفضل السائقين سيتمكنون دائمًا من استخدام الأدوات المتاحة لهم. أعتقد أن هناك بعض التكتيكات المثيرة للاهتمام. وربما مرسيدس أعطت زبائنها المعلومات متأخرًا قليلًا. ولمَ لا؟ فهم ليسوا في هذا المجال من أجل أن تفوز مكلارين أو بقية الفرق الزبونة. وكما نعلم في الفورمولا 1، الأمور تتغير بسرعة. دعونا نجري هذا النقاش مرة أخرى بعد ستة أشهر".
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات