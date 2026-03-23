عانت أستون مارتن من بداية صعبة للموسم، فمع شراكة جديدة في وحدة الطاقة مع هوندا، وأول سيارة للفريق يتم تطويرها تحت إشراف أدريان نيوي، كانت التوقعات مرتفعة، لكن مشاكل الموثوقية والاهتزازات أثرت بشكل كبير على أداء الفريق.

واضطر فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين للانسحاب من جائزة الصين الكبرى بسبب اهتزازات قوية داخل المقصورة، حيث صرّح بأنه "بدأ يفقد الإحساس في يديه وقدميه" قبل الانسحاب.

لكن كولتارد أشار خلال بودكاست Up To Speed إلى أن تأثير هذه الاهتزازات على السائقين قد يكون أقل مما يُعتقد.

حيث قال: "دعونا نضع الأمور في إطارها الصحيح، وأنا أتحدث دون معرفة بما يشعر به داخل السيارة".

وأضاف: "لكنني شاهدت الفيديو، وقد مررت سابقًا بحالات مثل تآكل الإطارات بشكل غير متساوٍ أو سقوط أوزان العجلات، ما يؤدي إلى اهتزازات في عجلة القيادة".

وتابع: "عجلة القيادة تهتز فعليًا بهذه الطريقة، ولم أكن لأتوقف في سباق جائزة كبرى بسبب ذلك، لأنك تريد تحقيق النقاط. إذا كان هناك توقف متاح في الصيانة، يمكنك القيام به".

وأكمل: "هل رأيتم عمال البناء الذين يستخدمون آلات التكسير؟ يعملون بها طوال اليوم، كل يوم. ولا نراهم يقولون إنهم لن يعملوا لأن أيديهم تؤلمهم".

واختتم: "هل الأمر نوع من المبالغة لتسليط الضوء على هوندا؟ أعتقد أن الاهتزاز يمثل مشكلة أكبر للموثوقية أكثر من السائق. لأن السائق سيتعلم حتى غناء النشيد الوطني بالعكس وهو يستخدم المناشير، إذا كان ذلك سيمنحه عُشر ثانية إضافية".