تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

دايفيد كولتارد يشكك في تأثير اهتزازات محرك أستون مارتن على السائقين

يرى دايفيد كولتارد أن مشاكل الاهتزاز التي يعاني منها فريق أستون مارتن تشكل تهديدًا أكبر على موثوقية السيارة أكثر من تأثيرها على راحة السائق.

منشور:
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي

عانت أستون مارتن من بداية صعبة للموسم، فمع شراكة جديدة في وحدة الطاقة مع هوندا، وأول سيارة للفريق يتم تطويرها تحت إشراف أدريان نيوي، كانت التوقعات مرتفعة، لكن مشاكل الموثوقية والاهتزازات أثرت بشكل كبير على أداء الفريق.

واضطر فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين للانسحاب من جائزة الصين الكبرى بسبب اهتزازات قوية داخل المقصورة، حيث صرّح بأنه "بدأ يفقد الإحساس في يديه وقدميه" قبل الانسحاب.

لكن كولتارد أشار خلال بودكاست Up To Speed إلى أن تأثير هذه الاهتزازات على السائقين قد يكون أقل مما يُعتقد.

حيث قال: "دعونا نضع الأمور في إطارها الصحيح، وأنا أتحدث دون معرفة بما يشعر به داخل السيارة".

Watch: اف1 في أسبوع: مرسيدس تكشف أنيابها وفيراري تحاول الضغط.. موسم كارثي لـ فيرستابن وتقلبات أستون مارتن!

وأضاف: "لكنني شاهدت الفيديو، وقد مررت سابقًا بحالات مثل تآكل الإطارات بشكل غير متساوٍ أو سقوط أوزان العجلات، ما يؤدي إلى اهتزازات في عجلة القيادة".

وتابع: "عجلة القيادة تهتز فعليًا بهذه الطريقة، ولم أكن لأتوقف في سباق جائزة كبرى بسبب ذلك، لأنك تريد تحقيق النقاط. إذا كان هناك توقف متاح في الصيانة، يمكنك القيام به".

وأكمل: "هل رأيتم عمال البناء الذين يستخدمون آلات التكسير؟ يعملون بها طوال اليوم، كل يوم. ولا نراهم يقولون إنهم لن يعملوا لأن أيديهم تؤلمهم".

واختتم: "هل الأمر نوع من المبالغة لتسليط الضوء على هوندا؟ أعتقد أن الاهتزاز يمثل مشكلة أكبر للموثوقية أكثر من السائق. لأن السائق سيتعلم حتى غناء النشيد الوطني بالعكس وهو يستخدم المناشير، إذا كان ذلك سيمنحه عُشر ثانية إضافية".

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق فيراري تكشف عن "نقطة التحول" التي ستعزز سعيها وراء مرسيدس

